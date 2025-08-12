«الرياضات الإلكترونية» ينضم إلى الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال



أبوظبي (وام)



أعلنت الشبكة العالمية لألعاب الفيجتال انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى عضويتها، بوصفه العضو الـ100.

وأكدت الشبكة العالمية، في بيان لها، أن انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية للشبكة يأتي قبل فترة قليلة من انطلاقة ألعاب المستقبل، التي تقام ديسمبر المقبل في أبوظبي، ويتنافس فيها المشاركون لحصد جوائز قيمتها 5 ملايين دولار.

يأتي انضمام الإمارات بعد عام واحد من تأسيس الشبكة وانضمام العديد من الاتحادات والمنظمات العالمية، وتعد ألعاب الفيجتال الصيغة المبتكرة التي تجمع بين المنافسات البدنية والرقمية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أهمية انضمام الاتحاد للمنظمة قبيل استضافة العاصمة أبوظبي لألعاب المستقبل، معرباً عن تطلع الاتحاد للإسهام مع المجتمع في نجاح الرياضات الإلكترونية.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة عن سعادته بانضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لمجتمع الفيجتال العالمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ باحتضان الابتكار في مجال التكنولوجيا والرياضة، وعبر عن أمله في أن تساهم بفاعلية في صياغة مرحلة رائدة جديدة في عالم الرياضة.

وأضاف: «نتطلع لاستضافة أبوظبي نخبة الرياضيين والجماهير من جميع أنحاء العالم ضمن بطولة ألعاب المستقبل 2025 خلال ديسمبر المقبل».