الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الرياضة

عبداللطيف ينتقل من شباب الأهلي إلى الشارقة

عبداللطيف ينتقل من شباب الأهلي إلى الشارقة
12 أغسطس 2025 17:59

 
علي معالي (أبوظبي) 

انتقل أحمد عبداللطيف إلى الشارقة لمدة موسمين، بعد مشوار امتد «ربع قرن» مع شباب الأهلي لكرة السلة، ويبحث اللاعب الدولي عن إنجازات جديدة تُضاف إلى رصيده الحافل بالألقاب والكؤوس.
قال عبداللطيف الذي انتظم في تدريبات «الملك» منذ أيام، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «حققت العديد من البطولات والكؤوس والميداليات مع شباب الأهلي، طوال رحلة بدأت وعمري 5 سنوات، وتنقلت بين المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب، الآن أمامي مهمة كبيرة، وأريد أن أكون جزءاً من إنجازات الشارقة خلال السنوات المقبلة، والقرار جاء عائلياً بالدرجة الأولى، حيث جلست مع أسرتي، وتحدثت معهم في الأمر، وجاء القرار بالإجماع على خوض التجربة، والبحث عن إنجازات جديدة».
جاء انتقال عبداللطيف إلى الشارقة، في ظل قرار اتحاد السلة بحرية الانتقال بين الأندية بعد سن الـ30، وهو ما قال عنه عبداللطيف: «قرار سليم وجيد تماماً بالنسبة للاعب، حيث يمنحه فرصة أخرى للانتقال بين الأندية، وأتمنى أن يكون أيضاً أقل من الثلاثين عاماً، حتى يحصل اللاعبون على فرص أكثر للتنقل بين الملاعب، وحتى لا تكون القيود كثيرة من الأندية على اللاعبين».
وقال عبداللطيف: «سنواتي مع شباب الأهلي تعتبر الأجمل، في ظل البطولات والألقاب والزملاء والمدربين الذين تعاقبوا على اللعبة، منذ أن دخلت بوابة «الفرسان»، ولم أشعر بالغربة عند الانتقال للشارقة، في ظل الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي وجدتها من القائمين على اللعبة بالنادي ومعهم عبدالحميد إبراهيم المدير الفني والزملاء اللاعبون بصفوف «الملك».
وأضاف: «يشارك فريقي الجديد في دوري سوبر غرب آسيا في النسخة الجديدة مع شباب الأهلي، وهي بطولة خبرتي فيها كبيرة، وأتمنى مساعدة زملائي لنسير بخطوات ثابتة في البطولة التي يشارك فيها الشارقة للمرة الأولى، وثقتي كبيرة في كفاءة اللاعبين الحاليين من مواطنين وأجانب مع مدرب صاحب خبرات كبيرة على المستوى المحلي والقاري».

 

الإمارات
كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
أحمد عبداللطيف
