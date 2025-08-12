فياريال يعد حاملي التذاكر بالسفر مجاناً لحضور مباراة برشلونة في ميامي



مدريد (أ ب)



وعد نادي فياريال جماهيره من حاملي التذاكر الموسمية بالسفر والحصول على تذاكر مجانية حال إقامة مباراة الفريق أمام برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم في مدينة ميامي الأميركية خلال ديسمبر المقبل.

وأعلن فياريال في بيان رسمي أن من لا يرغب بالحضور، أو لا يستطيع الحضور، سيحصل على خصم 20% على تذاكره الموسمية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم وافق على طلب إقامة هذه المباراة يوم 20 ديسمبر في الولايات المتحدة. ويتعين الآن الحصول على موافقة الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والدولي لكرة القدم (الفيفا) على الطلب قبل اعتماده رسمياً.

ومن جانبه قال فرناندو رويج، رئيس نادي فياريال، في مؤتمر صحفي «سنكون أول فريق إسباني يخوض مباراة في الدوري خارج حدود البلاد، إنها خطوة تساعدنا كثيراً على تعزيز علامتنا التجارية في سوق كبير بحجم الولايات المتحدة».

ولم يتضح بعد الجهة التي ستتحمل تكاليف سفر الجماهير وتذاكر المباراة، سواء نادي فياريال أو رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقرر أن تقام مباراة الجولة 17 بالدوري الإسباني على ملعب «هارد روك».