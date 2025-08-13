الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا

راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
13 أغسطس 2025 13:45

أبوظبي (الاتحاد)
يتأهب البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، لخوض الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية - فئة الحركات الاستعراضية في إندونيسيا، والتي تنطلق الجمعة المقبل على بحيرة توبا، حيث يحمل راية الإمارات بطموح مواصلة كتابة التاريخ في سجلات الرياضة العالمية.
ويُعد الملا أحد أبرز أبطال العالم في هذه الفئة، إذ توج باللقب العالمي ست مرات في أعوام 2018,،2019،,2020,،2021,،2022، و2024، واستعاد الصدارة في الجولة الختامية للعام الماضي في بحيرة توبا بإندونيسيا، بعد أن حصد العلامة الكاملة برصيد 147 نقطة، متفوقاً على أبرز منافسيه.
ووجه البطل راشد الملا شكره إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وقال: أدخل الجولة الافتتاحية بحماس كبير وثقة عالية، وأسعى لتقديم أداء يليق باسم الإمارات، واستكمال مسيرتي في رفع علم الوطن على منصات التتويج العالمية.
ويعكس حضور فريق أبوظبي في هذه البطولة التزام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتعزيز مكانة الإمارات في الرياضات المائية عالمياً، وترسيخ دورها كمنصة لتخريج أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على أعلى المستويات.

