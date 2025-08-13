مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر



ودع توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ السابق، الجماهير الألمانية مؤقتاً في مقطع فيديو عبر منصة إكس، وذلك قبل انتقاله إلى فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

قال مولر في لقطة مصورة وهو يركض: «اليوم رحلتي إلى فانكوفر، وأركض لآخر مرة في ألمانيا، أنا متحمس جداً للأسابيع القادمة، هيا بنا معاً، هيا بنا يا وايتكابس». كان مولر قد صرح عبر قناة (سكاي) أنه يشعر بالتوتر نسبياً بسبب هذه الخطوة التي تلي مسيرة طويلة مع بايرن لمدة 25 عاماً. وأوضح «لأول مرة انتقل إلى فريق جديد، أنا متحمس، ولكن متوتر أيضاً».

وأعلن مولر انتقاله إلى وايتكابس الأسبوع الماضي، وذلك بعد تكهنات عديدة بشأن مستقبله على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ولم يتم تجديد عقد مولر الفائز بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، مع بايرن ميونيخ، ليغادر الفريق الذي حقق معه ألقاباً عديدة منها الثلاثية مرتين في عامي 2013 و2020.

ويستعد وايتكابس لتقديم توماس مولر لوسائل الإعلام، الخميس، ويستعد الألماني المخضرم لخوض أول مباراة مع فريقه الجديد أمام هيوستن دينامو إف سي، يوم الأحد المقبل. من جانبه، صرح أكسل شوستر، المدير الرياضي للنادي الكندي عبر قناة (سكاي) «ردود الفعل على انضمام مولر كانت استثنائية، إنه أكبر صفقة لنادينا على الإطلاق».