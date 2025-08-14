الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لزوارق الفورمولا 2» يضم «اليافعي»

«أبوظبي لزوارق الفورمولا 2» يضم «اليافعي»
14 أغسطس 2025 10:21

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق أبوظبي لزوارق السريعة التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن انضمام المتسابق الإماراتي سالم اليافعي إلى صفوفه، للمشاركة في منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وذلك بعد أن كان أحد متسابقي الفريق في فئة الفورمولا4 خلال المواسم السابقة.
ويأتي اختيار اليافعي في إطار استراتيجية الفريق لتدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة في المنافسات العالمية، حيث يمتلك سجلاً طيباً في مشاركاته السابقة على متن زورق الفورمولا4، مما يمنحه القدرة على التأقلم السريع مع متطلبات فئة الفورمولا2 والمنافسة على المراكز المتقدمة.

أخبار ذات صلة
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
«أبوظبي للشراع» يحصد 3 ميداليات في «كأس الميرانتي»

ووجه ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على المتابعة والدعم الدائم لفريق أبوظبي في مشواره الرياضي، وأكد أن خطوة انتقال اليافعي إلى الفورمولا2 تأتي ضمن خطة فنية، تهدف إلى تعزيز قوة الفريق في هذه الفئة، وإتاحة الفرصة للمتسابقين لخوض تجارب جديدة وصقل مهاراتهم في مسارات متنوعة، استعداداً للمستقبل.
ومن المقرر أن يسجل اليافعي ظهوره الأول في فئة الفورمولا2 خلال الجولة المقبلة من بطولة العالم، والتي ستقام في مدينة سان نازارو الإيطالية من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، إلى جانب زميله راشد القمزي.
ومن المقرر أيضاً أن يبدأ سالم اليافعي معسكراً تدريبياً خاصاً في إيطاليا غداً "الجمعة" ولمدة يومين متواصلين، وذلك من أجل الاستعداد والتجهيز للجولة المقبلة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2.

أبوظبي للزوارق السريعة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
زيلينسكي في لندن للقاء رئيس الوزراء قبل القمة الأميركية الروسية
الأخبار العالمية
زيلينسكي في لندن للقاء رئيس الوزراء قبل القمة الأميركية الروسية
اليوم 13:20
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل غداً إلى المحطة التاسعة في إسبانيا
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل غداً إلى المحطة التاسعة في إسبانيا
اليوم 13:18
«سينسيناتي للتنس».. الانسحاب يثأر لزفيريف وألكاراز يصطدم مع روبليف
الرياضة
«سينسيناتي للتنس».. الانسحاب يثأر لزفيريف وألكاراز يصطدم مع روبليف
اليوم 13:16
توتنهام يساند تيل في أزمة «الإساءات العنصرية»
الرياضة
توتنهام يساند تيل في أزمة «الإساءات العنصرية»
اليوم 13:13
الرابطة تنقذ برشلونة بإصابة «طويلة الأمد»
الرياضة
الرابطة تنقذ برشلونة بإصابة «طويلة الأمد»
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©