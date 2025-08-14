«أبوظبي لزوارق الفورمولا 2» يضم «اليافعي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق أبوظبي لزوارق السريعة التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن انضمام المتسابق الإماراتي سالم اليافعي إلى صفوفه، للمشاركة في منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وذلك بعد أن كان أحد متسابقي الفريق في فئة الفورمولا4 خلال المواسم السابقة.

ويأتي اختيار اليافعي في إطار استراتيجية الفريق لتدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة في المنافسات العالمية، حيث يمتلك سجلاً طيباً في مشاركاته السابقة على متن زورق الفورمولا4، مما يمنحه القدرة على التأقلم السريع مع متطلبات فئة الفورمولا2 والمنافسة على المراكز المتقدمة.





ووجه ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على المتابعة والدعم الدائم لفريق أبوظبي في مشواره الرياضي، وأكد أن خطوة انتقال اليافعي إلى الفورمولا2 تأتي ضمن خطة فنية، تهدف إلى تعزيز قوة الفريق في هذه الفئة، وإتاحة الفرصة للمتسابقين لخوض تجارب جديدة وصقل مهاراتهم في مسارات متنوعة، استعداداً للمستقبل.

ومن المقرر أن يسجل اليافعي ظهوره الأول في فئة الفورمولا2 خلال الجولة المقبلة من بطولة العالم، والتي ستقام في مدينة سان نازارو الإيطالية من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، إلى جانب زميله راشد القمزي.

ومن المقرر أيضاً أن يبدأ سالم اليافعي معسكراً تدريبياً خاصاً في إيطاليا غداً "الجمعة" ولمدة يومين متواصلين، وذلك من أجل الاستعداد والتجهيز للجولة المقبلة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2.