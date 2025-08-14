ليفربول يقترب من ضم ليوني وجيهي

لندن (أ ب)

أكد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، توصل فريقه لاتفاق مع بارما الإيطالي لضم المدافع الشاب جيوفاني ليوني.

ورفض سلوت التطرق لملف التفاوض مع المدافع الإنجليزي الدولي مارك جيهي، مشيراً إلى أن أي حديث في هذا الشأن، ينبغي أن يأتي من خلال ناديه، كريستال بالاس.

وسبق لليوني، البالغ من العمر 18 عاماً، اللعب ضمن صفوف بادوفا وسامبدوريا قبل أن يتألق في بارما بعد انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، علماً بأن يلعب في صفوف منتخب إيطاليا للشباب تحت 19 عاماً.

وقال سلوت عن ليوني: «اتفق الناديان على صفقة، لكنه لم يوقع معنا بعد.. في اللحظة التي يوقع فيها معنا، يمكنني الخوض في مزيد من التفاصيل». وفيما يتعلق بجيهي، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع كريستال بالاس، كان سلوت أكثر حذراً، حيث لم يذكر اسم اللاعب تحديداً، لكنه قال: «للأسف كان قائد الفريق الذي خسرنا أمامه الأحد الماضي»، في إشارة إلى خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيري. وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي قبل المباراة الأولى لفريق ليفربول في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضه أمام بورنموث غداً الجمعة «إذا كنت تريد إجراء أي محادثات بشأنه، فعليك الذهاب إلى كريستال بالاس و(المدير الفني أوليفر) جلاسنر وطلب رأيه في الأمر».