الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يقترب من ضم ليوني وجيهي

ليفربول يقترب من ضم ليوني وجيهي
14 أغسطس 2025 14:48

لندن (أ ب)
أكد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، توصل فريقه لاتفاق مع بارما الإيطالي لضم المدافع الشاب جيوفاني ليوني.
ورفض سلوت التطرق لملف التفاوض مع المدافع الإنجليزي الدولي مارك جيهي، مشيراً إلى أن أي حديث في هذا الشأن، ينبغي أن يأتي من خلال ناديه، كريستال بالاس.
وسبق لليوني، البالغ من العمر 18 عاماً، اللعب ضمن صفوف بادوفا وسامبدوريا قبل أن يتألق في بارما بعد انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، علماً بأن يلعب في صفوف منتخب إيطاليا للشباب تحت 19 عاماً.
وقال سلوت عن ليوني: «اتفق الناديان على صفقة، لكنه لم يوقع معنا بعد.. في اللحظة التي يوقع فيها معنا، يمكنني الخوض في مزيد من التفاصيل». وفيما يتعلق بجيهي، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع كريستال بالاس، كان سلوت أكثر حذراً، حيث لم يذكر اسم اللاعب تحديداً، لكنه قال: «للأسف كان قائد الفريق الذي خسرنا أمامه الأحد الماضي»، في إشارة إلى خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيري. وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي قبل المباراة الأولى لفريق ليفربول في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضه أمام بورنموث غداً الجمعة «إذا كنت تريد إجراء أي محادثات بشأنه، فعليك الذهاب إلى كريستال بالاس و(المدير الفني أوليفر) جلاسنر وطلب رأيه في الأمر».

أخبار ذات صلة
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
عبر الدوريات الخمسة الكبرى.. ليفربول يتصدر الأكثر إنفاقاً وكريستال بالاس الأقل
ليفربول
أرني سلوت
كريستال بالاس
آخر الأخبار
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
اليوم 16:15
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
الرياضة
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
اليوم 16:05
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
الرياضة
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
اليوم 16:03
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
الرياضة
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
اليوم 16:00
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
الرياضة
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©