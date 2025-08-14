البطائح يدعم طفرة السلة بعودة ميشو وضم دينج

علي معالي (أبوظبي)

نجح نادي البطائح لكرة السلة في إبرام صفقتين على مستوى عالٍ في وقت واحد، بالتعاقد مع المدرب إمام عبدالبديع «ميشو» وأكوث دينج اللاعب الجنوب سوداني في ضربتين قويتين، ومع «ميشو» كانت بداية سلة «الراقي» بانطلاقة اللعبة في بطولة الدوري موسم 2018-2019، ونجح وقتها في أن يضع «لبنة» قوية، وتشكيل فريق قوي حقق العديد من المراكز المتقدمة في مسابقاتنا المحلية، رغم حداثة عهد الفريق، ومنها نهائي كأس الاتحاد، وخسارة التتويج باللقب الأول بفارق نقطة واحدة آنذاك عن فريق الشارقة، كما نجح الفريق مع ميشو في التواجد بالمربع الذهبي لبطولة الدوري، بل واحتلال المركز الثالث، ومع عودة ميشو تزداد الطموحات لدى سلة البطائح، بعد الطفرة التي حدثت من قبل أيضا مع المدرب المواطن بدر إبراهيم.

والصفقة الأخرى وهي التعاقد مع اللاعب الجنوب سوداني أكوث دينج، وهو كفاءة عالية وإضافة قوية للفريق هذا الموسم، كونه يتمتع بخبرة كبيرة وفي نفس الوقت مستوى مميز، حيث نجح دينج (29 عاماً) في أن يفرض نفسه على ملاعب السلة في لبنان، بالتنقل بين أكثر من ناد وكذلك المشاركة مع منتخب جنوب السودان في نهائيات كأس العالم.

بدأ «دينج» مسيرته الاحترافية مع فريق سيدني كينجز في الدوري الوطني لكرة السلة بأستراليا خلال موسم 2017-2018، ونادي ملبورن

في الموسم التالي، كما احترف في تبليسي الجورجي، وفي المحرق البحريني والعربي القطري والحكمة اللبناني، وانضم أكوث إلى منتخب جنوب السودان في بطولة أفروباست 2021، بصفته لاعب الارتكاز الأساسي للفريق، حقق متوسط 9.3 نقطة و9 متابعات في المباراة الواحدة، في أغسطس 2023، تم اختيار أكوث ضمن تشكيلة جنوب السودان لكأس العالم لكرة السلة 2023.

وفي أول تصريح له بعد العودة لفريق البطائح قال ميشو: «أتمنى أن نقدم موسماً استثنائياً رغم صعوبة الفرق والمنافسات المحلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده ملاعب السلة بالدولة».

وتابع: هدفنا واضح في الموسم في ظل الخبرات المحلية والمحترفين بالفريق، أن نسير إلى أبعد مسافة في كل البطولات المحلية، أملاً في المنافسة على كل الألقاب.