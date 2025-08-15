لماذا يرتدي ماستانتونو «الرقم 30» في ريال مدريد؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يحمل فرانكو ماستانتونو، في أول مباراة له مع ريال مدريد رقماً متميزاً على قميصه، وهذا ليس مصادفة، ويحتفظ الأرجنتيني، الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره، برقم تاريخي خاص، على الرغم من أنه لن يكون دائماً.

ويبدأ ريال مدريد حقبة جديدة بضمّ العديد من اللاعبين الجدد، ومن بينهم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، القادم من ريفر بليت بهدف تعزيز الوسط وإضفاء التنوع في الهجوم.

وفي سن الثامنة عشرة فقط، تم تقديم لاعب الوسط المهاجم رسمياً في ملعب سانتياجو برنابيو، مبتسماً وهو يرتدي قميصه الجديد ورقماً يحمل معنى خاصا بالنسبة له «30» وهو نفس الرقم الذي ارتداه في بداياته الاحترافية مع النادي الأرجنتيني.

ومع ذلك، لن يكون هذا الرقم دائماً، سُجّل ماستانتونو في البداية لاعباً في فريق الكاستيا «الرديف»، ما يسمح له بارتداء رقم أعلى من 25 في الدوري الإسباني، وهذه صيغة شائعة في النادي للمواهب الشابة الذين يُدرجون رسمياً في الفريق الاحتياطي أثناء تدريبهم ولعبهم مع الفريق الأول.

ويترك هذا القرار الباب مفتوحاً أمامه لارتداء رقم أقل ذي قيمة تجارية أكبر، في حال رحيل لاعبين أو تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الخيار الأكثر ترجيحاً هو أن يرتدي في النهاية الرقم 25، وهو آخر مكان متاح في قائمة الفريق الأول.

ويتوافق اختيار الرقم 30 أيضاً مع استراتيجية النادي، حتى لو لعب ماستانتونو مع الفريق الأول، يُمكنه الاحتفاظ بهذا الرقم طالما أنه مسجل مع الفريق الرديف وعمره أقل من 23 عاماً.

ويسمح هذا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتصنيفه لاعباً محلياً، شريطة أن يُكمل المواسم الثلاثة المطلوبة مع النادي، حتى لو لم يلعب دقيقة واحدة مع فريق الكاستيا، ومع ذلك، تتغير هذه القاعدة بدءاً من موسم 2026/-027، حيث يُطلب من كل لاعب في الفريق الأول ارتداء أرقام تتراوح بين 1 و25.

حتى ذلك الحين، يواصل ماستانتونو ارتداء الرقم الذي ظهر به للمرة الأولى في الأرجنتين، وهو الرقم الذي يُمثل الآن بداية مغامرته في أوروبا.