مدرب توتنهام يطالب الجماهير بدعم تيل بعد الإساءة!



لندن (د ب أ)



طالب الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام، جماهير النادي «الحقيقية» بدعم الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم الفريق، في مباراة بيرنلي السبت في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرض لإساءة عنصرية هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تيل تعرض للإساءة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أهدر ضربة ترجيحية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وقبل أول مباراة لفرانك مدرباً لتوتنهام قال: «من المؤسف حقاً ما حدث لماتياس، ونحن نبذل قصارى جهدنا لدعمه في ذلك الموقف».

وأضاف: «أنه شخص قوي وعائلته وأصدقاؤه يدعمونه وسيتجاوز ذلك، لكن لا يوجد مشجع حقيقي لتوتنهام قادراً على فعل ذلك».

وتابع فرانك: «جماهير توتنهام الحقيقية سترى في الملعب كيف سندعمه وأتوقع حدوث ذلك».

وأوضح: «في الأوقات الصعبة نتكاتف معاً وأتوقع أن تمنحه الجماهير تحية كبيرة جداً السبت».