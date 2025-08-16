الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور طبياً



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، جاهزية إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول، بعد غيابه بسبب خضوعه لجراحة، لعلاج كسر في عظمة الترقوة.

وذكر الأهلي عبر مركزه الإعلامي، أن إمام عاشور سيشارك في التدريبات الجماعية الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية التي استضافت البطولة.

وأضاف ذات المصدر: «وفقاً للرؤية الطبية، يشارك عاشور في التدريبات من دون التحامات قوية، على أن يتم تقييم موقفه وتحديد موعد مشاركته في المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني للفريق».

وحصل الأهلي المصري على راحة يومين، بعد انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس على استاد القاهرة والتي فاز بها الأهلي 4- 1، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لمباراة غزل المحلة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.