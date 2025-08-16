السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا

إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا
16 أغسطس 2025 17:19

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
رسالة فان دايك إلى ليفربول!
جلاسنر: كريستال بالاس «مفعم بالثقة»


غاب ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، عن مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد من الدوري الممتاز أمام أستون فيلا.
والمهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عاماً في خلاف مع النادي، بينما يحاول الضغط للانتقال إلى ليفربول حامل اللقب.
وكان من المتوقع على نطاق واسع ألا يضمه مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، إلى تشكيلة مباراة اليوم.
وسجل إيزاك 23 هدفاً في الدوري الممتاز في الموسم الماضي و27 في كل البطولات.
وحصل على مكانة أيقونية بين الجماهير، بعد تسجيله أحد تلك الأهداف في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول في مارس الماضي، مساهماً في إنهاء صيام نيوكاسل عن حصد بطولات دام 70 عاماً.
وقاد أنتوني إيلانجا، الذي انضم لنيوكاسل من نوتنجهام فورست الشهر الماضي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته التقارير، هجوم الفريق على الجانب الأيمن في المباراة أمام أستون فيلا.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
أستون فيلا
ألكسندر إيزاك
آخر الأخبار
«دوري تحت 23» مسرح إبداع المهاجم المواطن
الرياضة
«دوري تحت 23» مسرح إبداع المهاجم المواطن
اليوم 17:30
عمال يزيلون حطاما من مبنى تعرض للقصف في دونتسك
الأخبار العالمية
الكشف عن عرض قدمه ترامب بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا
اليوم 17:29
إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا
الرياضة
إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا
اليوم 17:19
الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور طبياً
الرياضة
الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور طبياً
اليوم 17:14
أبوظبي
علوم الدار
طقس غائم جزئيا واحتمال سقوط أمطار غدا
اليوم 17:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©