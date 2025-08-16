إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا



لندن (أ ب)



غاب ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، عن مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد من الدوري الممتاز أمام أستون فيلا.

والمهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عاماً في خلاف مع النادي، بينما يحاول الضغط للانتقال إلى ليفربول حامل اللقب.

وكان من المتوقع على نطاق واسع ألا يضمه مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، إلى تشكيلة مباراة اليوم.

وسجل إيزاك 23 هدفاً في الدوري الممتاز في الموسم الماضي و27 في كل البطولات.

وحصل على مكانة أيقونية بين الجماهير، بعد تسجيله أحد تلك الأهداف في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول في مارس الماضي، مساهماً في إنهاء صيام نيوكاسل عن حصد بطولات دام 70 عاماً.

وقاد أنتوني إيلانجا، الذي انضم لنيوكاسل من نوتنجهام فورست الشهر الماضي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته التقارير، هجوم الفريق على الجانب الأيمن في المباراة أمام أستون فيلا.