الرياضة

سندرلاند يتعاقد مع موكيلي

سندرلاند يتعاقد مع موكيلي
17 أغسطس 2025 17:44

لندن (د ب أ)

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع نوردي موكيلي، بعقد يمتد لأربعة أعوام.
وينضم موكيلي «27 عاماً» لسندرلاند، قادماً من باريس سان جيرمان، حيث تُوج بلقبين متتاليين للدوري الفرنسي في 2023 و2024، في صفقة يقال إنها وصلت إلى 11 مليون يورو «9. 12 مليون دولار»، بالإضافة على 3 ملايين يورو إضافات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن موكيلي لعب لفريق استاد لافالوا ومونبيلييه ولايبزج الألماني، قبل أن ينضم لسان جيرمان، بينما قضي الموسم الماضي معاراً لفريق ليفركوزن.
وقال للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «إنه تحدٍ جديد وأنا سعيد لكوني هنا، رأيت أجواء الملعب، وهو شيء يعجبني للغاية».
وأضاف: «الجماهير مهمة للغاية في كرة القدم، وخاصة في سندرلاند، جئت إلى هنا للقتال من أجلهم، أرى بعض اللاعبين الجيدين وجودتهم، لذلك أعتقد أن بإمكاننا أن نقوم بشيء جيد سوياً، وعندما أقول سويا، أعني اللاعبين والجماهير والمدينة، سنحتاج لكل شخص هذا الموسم».
واستهل فريق سندرلاند، الصاعد حديثاً، مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على وستهام 3 - صفر السبت.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
سندرلاند
باريس سان جيرمان
ليفركوزن
وستهام
