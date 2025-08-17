الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رحيل جاسم الحداد «ماسترو» الشارقة

رحيل جاسم الحداد «ماسترو» الشارقة
17 أغسطس 2025 18:37

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي في ضحايا حادث تدهور باص


انتقل إلى رحمة الله تعالى، جاسم محمد الحداد لاعب نادي الشارقة ومنتخب الإمارات السابق لكرة القدم، ويعتبر من الجيل الذهبي لفريق الشارقة، وحمل أول كأسين فاز بهما «الملك» موسمي 1978- 1979، و1979- 1980، ومن ضمن العناصر الذين أسهموا في أن يُطلق على الفريق لقب «الملك».
وانطلقت موهبة جاسم الحداد حينما وطأت أقدامه المستطيل الأخضر بقلعة نادي العروبة مطلع 1971، وتوقع له الكثيرون أن يكون نجماً لامعاً لموهبته العالية وقدراته الكبيرة، رغم أن عمره لم يتجاوز الـ15 عاماً، ولم تمض سوى سنتين حتى ذاع صيت «الشاب الصغير».
ومع اندماج العروبة مع الخليج زادت أسهمه في الارتفاع مع ناديه الجديد الشارقة، وحقق الفوز بأول لقب دوري، وتم ضمه لأول منتخب، ولكن تعدد الإصابات عجل باعتزاله، وتعددت الألقاب التي منحت له مثل «الغزال» و«المايسترو» و«راقص الباليه»، ويعتبر جاسم محمد واحداً من عائلة الحداد التي أنجبت يوسف الحداد وعبد الرحمن وإسماعيل وخليفة، وكلهم من اللاعبين المرموقين الذين انضموا للمنتخب.
خلال سنوات مشاركته مع الشارقة، والتي امتدت 12 عاماً، حقق الفوز بأول بطولة دوري، ثم الفوز بأول كأس موسمي 1978-19979، 1979-1980 واعتزل عام 1984 بسبب كثرة الإصابات.

الإمارات
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
المنتخب الوطني
آخر الأخبار
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
اليوم 19:40
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
الرياضة
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
اليوم 19:37
الشرطة الأميركية في مسرح إطلاق نار في نيويورك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك
اليوم 19:35
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
الرياضة
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
اليوم 19:33
سانشيز يزور مدينة متضررة من حرائق الغابات
الأخبار العالمية
حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©