رحيل جاسم الحداد «ماسترو» الشارقة



علي معالي (أبوظبي)



انتقل إلى رحمة الله تعالى، جاسم محمد الحداد لاعب نادي الشارقة ومنتخب الإمارات السابق لكرة القدم، ويعتبر من الجيل الذهبي لفريق الشارقة، وحمل أول كأسين فاز بهما «الملك» موسمي 1978- 1979، و1979- 1980، ومن ضمن العناصر الذين أسهموا في أن يُطلق على الفريق لقب «الملك».

وانطلقت موهبة جاسم الحداد حينما وطأت أقدامه المستطيل الأخضر بقلعة نادي العروبة مطلع 1971، وتوقع له الكثيرون أن يكون نجماً لامعاً لموهبته العالية وقدراته الكبيرة، رغم أن عمره لم يتجاوز الـ15 عاماً، ولم تمض سوى سنتين حتى ذاع صيت «الشاب الصغير».

ومع اندماج العروبة مع الخليج زادت أسهمه في الارتفاع مع ناديه الجديد الشارقة، وحقق الفوز بأول لقب دوري، وتم ضمه لأول منتخب، ولكن تعدد الإصابات عجل باعتزاله، وتعددت الألقاب التي منحت له مثل «الغزال» و«المايسترو» و«راقص الباليه»، ويعتبر جاسم محمد واحداً من عائلة الحداد التي أنجبت يوسف الحداد وعبد الرحمن وإسماعيل وخليفة، وكلهم من اللاعبين المرموقين الذين انضموا للمنتخب.

خلال سنوات مشاركته مع الشارقة، والتي امتدت 12 عاماً، حقق الفوز بأول بطولة دوري، ثم الفوز بأول كأس موسمي 1978-19979، 1979-1980 واعتزل عام 1984 بسبب كثرة الإصابات.