الوحدة ينطلق بـ«ثنائية خربين» في «أدنوك للمحترفين»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الوحدة فوزاً مستحقاً على مضيفه عجمان بـ «ثنائية» من توقيع «القناص» عمر خربين، ليحصد «العنابي» أول ثلاث نقاط، في مستهل مشواره بـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، وجاء الهدفان في الدقيقتين 53 و65.

جاء الشوط الأول هادئاً إلى حد ما، وخلت أحداثه من الإثارة والفرص الحقيقية على المرميين، وتبدل الحال في الشوط الثاني، وكان الوحدة الأفضل والأكثر رغبة في المبادرة بالتهديف، ونجح «أصحاب السعادة» في مبتغاه بالهدف الأول الذي أحرزه خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 53، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65.

ومنح التقدم بهدفين مزيداً من الثقة للاعبي الوحدة الذين أحكموا قبضتهم على مقاليد اللقاء، وحاول عجمان تقليص النتيجة في أكثر من محاولة، ولكن دفاع الوحدة والحارس زايد الحمادي نجحوا في التصدي لهجمات «البرتقالي»، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ «العنابي» بهدفين.