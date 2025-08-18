«الأميركي السنوي» يجهز «الدولي للسيارات» لتعزيز المشاركة العالمية

دبي (الاتحاد)

يستعد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، للقاء سانتياغو بينيا رئيس باراجواي، لمناقشة قضايا رياضة السيارات والتنقل العالمية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأميركي السنوي، الذي يعقد الأسبوع المقبل في مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي.

وسيجمع المؤتمر الذي سيفتتحه رئيس باراجواي رسمياً يوم الاثنين المقبل، رواد قطاع التنقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء الأميركتين، لاستعراض المبادرات الرئيسية في مجالات السلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في مجال النقل.

ويستضيف المؤتمر نادي باراجواي للسياحة والسيارات ويستمر ثلاثة أيام، ويمهّد لحدث تاريخي في رياضة السيارات في باراجواي، وهو انضمام البلاد للمرة الأولى إلى أجندة بطولة العالم للراليات (FIA)، حيث يقام رالي باراجواي (WRC) في منطقة إيتابوا في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس.

وفي هذا السياق قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قبيل زيارته لباراجواي: «يسرني الانضمام إلى أعضائنا وشركائنا في مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأميركي 2025، وأتطلع إلى لقاء الرئيس سانتياغو بينيا لمناقشة جهودنا المشتركة لتعزيز المشاركة العالمية في رياضة السيارات وتوفير تنقل آمن وسهل المنال. ويمثّل هذا التجمع فرصة حيوية لتعزيز التعاون بين الأميركتين، وتبادل الخبرات في مجال التنقل ورياضة السيارات، والنهوض بأولوياتنا المشتركة في مجالات السلامة والاستدامة والابتكار».

وأضاف:«إن استضافة المؤتمر بالتزامن مع إدراج باراجواي للمرة الأولى في أجندة بطولة العالم للراليات التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، يجعل هذه اللحظة تاريخية للبلاد والمنطقة، بينما نواصل تطوير رياضة السيارات العالمية، وإلهام جماهيرنا حول العالم، والترحيب بجماهير جديدة في مجتمع الراليات».

ويقام مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأميركي لهذا العام تحت شعار «التنقل الآمن ورياضة السيارات في الأميركتين»، ويتناول برنامج المؤتمر أربعة مجالات رئيسية وهي: السلامة على الطرق والتثقيف المروري، والابتكار والتقنيات الجديدة في مجال التنقل، ونمو رياضة السيارات العالمية، ودور أندية السيارات في التحول الاجتماعي.

كما يضم هذا الحدث سلسلة من الجلسات المصممة لتزويد الأندية الأعضاء باستراتيجيات ورؤى جديدة حول تطور اتجاهات التنقل والرياضة، وسيتيح فرصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مواضيع مثل تقديم الخدمات، والمسؤولية المستدامة، والابتكار الذي يركز على المستهلك.

ويشكل هيكل الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، وهو الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، العمود الفقري لحوكمة الاتحاد وعملياته.

ويضم الاتحاد الدولي للسيارات أربع مناطق للتنقل وست مناطق رياضية. وسيرحب المؤتمر الأميركي بالمنطقتين الثالثة والرابعة، واللتين تضمان أندية أعضاء من جميع أنحاء الأميركتين. وتضم عضوية الاتحاد الدولي للسيارات العالمية 245 نادياً في 149 دولة، وأكثر من 80 مليون عضو.