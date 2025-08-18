الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارسيليا يستبعد رابيو ورو بسبب «مشاجرة»!

مارسيليا يستبعد رابيو ورو بسبب «مشاجرة»!
18 أغسطس 2025 22:14

 
مارسيليا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً


استبعد نادي مارسيليا لاعبيه أدريان رابيو وزميله الإنجليزي جوناثان رو من الفريق الأول بشكل مؤقت، على خلفية نقاش حاد دار بينهما بعد خسارة الفريق أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفقاً لما أفاد به مصدر مطلع على الحادثة لوكالة فرانس برس، مؤكداً معلومات شبكة «أر أم سي سبورت».
وأضاف المصدر أن إدارة النادي الجنوبي اتخذت هذا القرار إيماناً منها بأن «صورة النادي تأتي في المقام الأول»، على أن يسري فوراً، مما يعني عدم مشاركة اللاعبين في التدريبات المقررة الاثنين.
ولم تُحدَد مدة الاستبعاد حتى الآن، ومن غير المعلوم بعد إن كان بإمكان رابيو ورو المشاركة في مواجهة باريس أف سي السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.
وخسر مارسيليا في الافتتاح أمام رين 0-1 الجمعة، وشهدت غرفة الملابس توتراً كبيراً بعد المباراة «كان الوضع مشحوناً للغاية وارتفعت الأصوات بشكل كبير» بحسب المصدر عينه.
وتحدّث عدد من اللاعبين الأساسيين بطريقة حادة، فيما وقع شجار حاد بين رابيو ورو، وقال مصدر آخر لوكالة فرانس برس: «كانا على وشك الاشتباك بالأيدي»، مما أجبر بعض زملائهما في الفريق وأعضاء في الجهاز الفني على التدخل للفصل بينهما.

الدوري الفرنسي
مارسيليا
أدريان رابيو
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
الرياضة
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
اليوم 22:53
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
علوم الدار
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
اليوم 22:28
ملك الأردن يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
ملك الأردن يرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن "إسرائيل الكبرى"
اليوم 22:26
ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
الرياضة
ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©