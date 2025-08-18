ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!



بوينس أيرس (رويترز)



كشف المنتخب الأرجنتيني عن قائمة مجددة تضم 31 لاعباً. بقيادة ليونيل ميسي استعداداً لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وضمت القائمة إلى جانب القائد ميسي مجموعة من المواهب الأرجنتينية الواعدة بما في ذلك مهاجم مانشستر سيتي كلاوديو إتشفيري ولاعب وسط بورتو آلان فاريلا وفرانكو ماستانتونو الذي تعاقد معه ريال مدريد مؤخراً.

كما استدعى المدرب ليونيل سكالوني المهاجم خوسيه مانويل لوبيز من نادي بالميراس البرازيلي للمرة الأولى.

وستواجه الأرجنتين منتخب فنزويلا على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في الرابع من سبتمبر، قبل أن تتوجه لمقابلة الإكوادور بعد خمسة أيام أخرى.

وبعد تأهله بالفعل إلى كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين التصفيات برصيد 35 نقطة، متقدماً بفارق عشر نقاط على الإكوادور في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز ووالتر بنيتز وخيرونيمو رولي

مدافعون: كريستيان روميرو ونيكولاس أوتامندي وناويل مولينا وجونزالو مونتيل وليوناردو باليردي وخوان فويث ونيكولاس تاليافيكو وماركوس أكونيا وخوليو سولير وفاكوندو ميدينا

لاعبو الوسط: أليكسيس ماك أليستر وإيزيكيل بالاسيوس وآلان فاريلا ولياندرو باريديس وتياجو ألمادا ونيكولاس باز ورودريجو دي بول وجيوفاني لو سيلسو وفالنتين كاربوني

مهاجمون: كلاوديو إيتشفيري وفرانكو ماستانتونو وجوليانو سيميوني وأنخيل كوريا وخوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس وليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وخوسيه مانويل لوبيز