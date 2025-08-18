الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!

ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
18 أغسطس 2025 22:19

 
بوينس أيرس (رويترز)

أخبار ذات صلة
قتلى في إطلاق نار بالإكوادور
ليون يبدأ الحقبة الجديدة بانتصار


كشف المنتخب الأرجنتيني عن قائمة مجددة تضم 31 لاعباً. بقيادة ليونيل ميسي استعداداً لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
وضمت القائمة إلى جانب القائد ميسي مجموعة من المواهب الأرجنتينية الواعدة بما في ذلك مهاجم مانشستر سيتي كلاوديو إتشفيري ولاعب وسط بورتو آلان فاريلا وفرانكو ماستانتونو الذي تعاقد معه ريال مدريد مؤخراً.
كما استدعى المدرب ليونيل سكالوني المهاجم خوسيه مانويل لوبيز من نادي بالميراس البرازيلي للمرة الأولى.
وستواجه الأرجنتين منتخب فنزويلا على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في الرابع من سبتمبر، قبل أن تتوجه لمقابلة الإكوادور بعد خمسة أيام أخرى.
وبعد تأهله بالفعل إلى كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين التصفيات برصيد 35 نقطة، متقدماً بفارق عشر نقاط على الإكوادور في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.
وفيما يلي التشكيلة:
في حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز ووالتر بنيتز وخيرونيمو رولي
مدافعون: كريستيان روميرو ونيكولاس أوتامندي وناويل مولينا وجونزالو مونتيل وليوناردو باليردي وخوان فويث ونيكولاس تاليافيكو وماركوس أكونيا وخوليو سولير وفاكوندو ميدينا
لاعبو الوسط: أليكسيس ماك أليستر وإيزيكيل بالاسيوس وآلان فاريلا ولياندرو باريديس وتياجو ألمادا ونيكولاس باز ورودريجو دي بول وجيوفاني لو سيلسو وفالنتين كاربوني
مهاجمون: كلاوديو إيتشفيري وفرانكو ماستانتونو وجوليانو سيميوني وأنخيل كوريا وخوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس وليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وخوسيه مانويل لوبيز 

 

الأرجنتين
تصفيات كأس العالم
ليونيل ميسي
فنزويلا
الإكوادور
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
علوم الدار
أحمد بن محمد: محمد بن راشد رائد المبادرات الإنسانية العالمية التي تحفظ كرامة الإنسان وتحقّق الأثر المستدام
اليوم 18:15
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
الرياضة
نادي أجاكسيو يشهر إفلاسه
اليوم 22:53
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
علوم الدار
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
اليوم 22:28
ملك الأردن يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
ملك الأردن يرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن "إسرائيل الكبرى"
اليوم 22:26
ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
الرياضة
ميسي يقود «المواهب الواعدة» في الأرجنتين!
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©