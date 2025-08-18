نجاحات كبيرة في ختام بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، التي أقيمت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة 422 مقاتلاً يمثلون 49 نادياً من داخل الدولة وخارجها.

وأقيمت البطولة بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن أجندة فعالياته وخططه المتواصلة لتطوير رياضة المواي تاي، والارتقاء بها إلى أعلى المراتب العالمية، في ظل النشاطات المستمرة والاهتمام الكبير، لتوفير منصة تنافسية تحضيرية، قبل انطلاق بطولة العالم للشباب التي تقام خلال الشهر المقبل في أبوظبي.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الأبطال الفائزين سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، ومصطفى جبار، رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وأحمد الجناحي، رئيس قسم الفعاليات في مجلس دبي الرياضي.

وشهدت النهائيات إقامة 109 نزالات على حلبتين، وشاركت فيها الفئات العمرية من 10 إلى 17عاماً، وذلك تحت إشراف 30 حكماً.

وفي ختام البطولة، تصدر فريق يو إيه أم الترتيب العام للبطولة بمجموع 17 ميدالية متنوعة «15 ذهبية وفضية واحدة وبرونزية واحدة»، وجاء بعده الخليج بمجموع 15 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و9 فضيات وبرونزية، فيما جاءت أكاديمية أدما ثالثة بمجموع 13 ميدالية تضمنت «5 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات».

من جانبه، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «بداية نثمن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة تقدم وازدهار المواي تاي واهتمامها الكبير لنشر ثقافتها وتعزيز حضورها الفاعل في الساحة الرياضية، دعماً لتحقيق الإنجازات العالمية لرياضيي المواي تاي».

وأضاف: «نشيد بالمكتسبات المهمة التي سجلتها بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، التي حرص الاتحاد على تنظيمها من أجل تحقيق الجاهزية الفنية والتنظيمية، استعداداً لبطولة العالم للمواي للشباب من 10 إلى 19 سبتمبر المقبل، كمل تمثل البطولة محطة مهمة لجميع المنتخبات والأندية للوقوف على مستويات اللاعبين وفرصة مهمة لاكتساب المزيد من تجارب الاحتكاك والتنافس المهم للأجيال الصاعدة، من أجل الوصول لأعلى مراحل التحضير والإعداد للفترة المقبلة، مشيداً بالمشاركة الإقليمية والأندية المحلية والمستوى الفني العام للبطولة، مؤكدا أن المشاركة الكبيرة تدل على قوة قاعدة اللعبة ومدى تفاعلها الكبير مع برامج ومسابقات الاتحاد على مدار الموسم الرياضي».