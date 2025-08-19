5 صفقات جديدة تستحق «وسام الإجادة» في «افتتاحية البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

عاد الدوري الإنجليزي الممتاز بكل قوته المعهودة، ولم يمضِ وقت طويل حتى أثبت بعض الوافدين الجدد هذا الصيف حضورهم، حيث أشعلت أهدافهم الأولى الملاعب، مع تألق العديد من الصفقات الجديدة خط الوسط، وكذلك المدافعين، حيث سارع العديد من اللاعبين الجدد إلى إظهار حضورهم الفوري في المسابقة الأقوى في العالم.

وقدمت الجولة الأولى من المباريات لمحة عن مدى تأثير هؤلاء اللاعبين على مدار الموسم، إلا أن 5 لاعبين جدد تألقوا في الجولة الأولى من البريميرليج، استحقوا وسام الإجادة.

**تيجاني ريندرز - مانشستر سيتي

أظهر مانشستر سيتي لأي شخص يشكك في مؤهلاته للفوز باللقب ما هو قادر عليه في الأسبوع الافتتاحي، حيث سحق وولفرهامبتون 4-0 ليتصدر البريميرليج مبكراً، وقدم ريان آيت نوري أداءً جيداً، بينما سجل البديل ريان شرقي هدفاً رائعاً، لكن لاعب المباراة كان بلا شك لاعب الوسط تيجاني ريندرز، إذ ظهر الهولندي في كل مكان ومنح فريق بيب جوارديولا بعداً جديداً، حيث سجل بلمسة نهائية رائعة، إضافة إلى تقديم الهدف الثاني لإيرلينج هالاند.

**هوجو إيكيتيكي - ليفربول

نجح ليفربول في حصد النقاط الثلاث أمام بورنموث بفضل هدفين متأخرين، لكن أداء أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن سلساً، وعانى الظهير الأيسر الجديد ميلوس كيركيز ضد فريقه السابق، وظهر ضعف جيريمي فريمبونج الدفاعي في مركز الظهير الأيمن، ومع ذلك، شكل المهاجم الجديد هوجو إيكيتيكي تهديداً حقيقياً، وسجل هدفاً وصنع آخر في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن هدفه كان موفقاً نسبياً في ارتداد الكرة إليه من المدافع، إلا أن أداءه في الربط بين الكرات كان مشجعاً للغاية، وفي هذا الفريق الهجومي الجديد لليفربول، يبدو أنه مرشح قوي لتسجيل المزيد من الأهداف.

**رينيلدو - سندرلاند

فاز سندرلاند الصاعد حديثاً على وستهام بثلاثية دون رد، بدعم من 8 صفقات جديدة في تشكيلته الأساسية، وقدّم حبيب ديارا وجرانيت تشاكا أداءً ممتازاً في خط الوسط، لكن المدافع رينيلدو، المنضم من أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر، شكل عائقاً كبيراً في الدفاع.

وساعدت خبرته ومعرفته الفنية في تهدئة هجوم وستهام، ووفقاً لشبكة أوبتا، حقق اللاعب الموزمبيقي الدولي نسبة نجاح 100% في التصديات، وأكمل 4 تشتيتات واعتراضين، ولم يلمس أي لاعب من سندرلاند الكرة أكثر من لمساته الـ 63.

**محمد قدوس - توتنهام

حقق توماس فرانك بداية مثالية كمدرب لتوتنهام، حيث فاز على بيرنلي الصاعد حديثاً بنتيجة 3-0، وكان للوافد الجديد محمد قدوس دور كبير في ذلك، فقد قدّم الغاني تمريرتين حاسمتين.

**ماتيوس كونيا - مانشستر يونايتد

قد يبدو غريباً اختيار مهاجم لم يسجل أو يمرر أهدافاً، بل كان أيضاً ضمن الفريق الخاسر، لكن ماتيوس كونيا، الوافد الجديد إلى مانشستر يونايتد، كان أفضل لاعب في المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام أرسنال في أولد ترافورد، كما قدم زميله الجديد، برايان مبيومو، أداءً إيجابياً للغاية، لكن كونيا أظهر لمحات من التألق، وكان من المؤسف عدم تسجيله، كانت نتيجة مخيبة للآمال للشياطين الحمر في مباراتهم الافتتاحية، لكن لديهم الكثير من الأسباب للتفاؤل مع لاعبهم البرازيلي الجديد.