الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المخالفات والبطاقات».. رقم سلبي يطارد البطائح بعد الجولة الأولى

«المخالفات والبطاقات».. رقم سلبي يطارد البطائح بعد الجولة الأولى
19 أغسطس 2025 12:43

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق فريق البطائح رقماً سلبياً في مباراته الأولى أمام العين بدوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته بنتيجة 2-1، في ضربة البداية، حيث ارتكب لاعبو البطائح 14 مخالفة وحصل لاعبوه على 3 بطاقات صفراء، كأعنف فرق الجولة الأولى.
وجاء دبا ثانياً بعدد 15 مخالفة وبطاقتين صفراوتين، بينما حل خورفكان في المركز الثالث، حيث ارتكب لاعبوه 10 مخالفات، إضافة إلى البطاقة الصفراء مرة واحدة، ثم تحولت إلى بطاقة حمراء وهي الأولى هذا الموسم، وبنفس العدد من المخالفات مع 3 بطاقات صفراء جاء شباب الأهلي، ثم كان كلباء في المركز الرابع بعدد 9 مخالفات و3 بطاقات صفراء.
ويعتبر الشارقة أقل الأندية ارتكاباً للمخالفات 9 مرات، لم يحصل لاعبوه على أي بطاقات ملونة في الجولة الأولى، وهو ما تكرر مع الظفرة، رغم ارتكاب لاعبيه 15 مخالفة، والوصل لعدد 10 مخالفات.
بينما يدل كثرة ارتكاب المخالفات، على القوة والشراسة التي شهدتها منافسات الجولة الأولى، بالإضافة إلى تخوف الأندية من الخسارة ورغبتها القوية في تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث مع قليل من الخشونة الزائدة بعض الشيء.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الشارقة
الوصل
