الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهتي المحلة وبيراميدز

الأهلي يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهتي المحلة وبيراميدز
19 أغسطس 2025 14:43

القاهرة (د ب أ)

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، غياب 4 لاعبين عن مواجهتي المحلة وبيراميدز المقرر لهما 25 و30 أغسطس الجاري، بالجولتين الرابعة والخامسة للدوري المحلي.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم، إن الأشعة التي أجراها ياسين مرعي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.
وأضاف أن مرعي سيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن الأشعة التي أجراها محمد شكري، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.
وواصل: "يقوم شكري بتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".
وقال إن ياسر إبراهيم لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية، فيما يواصل مروان عطية تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وشهد مران اليوم مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية، وفقاً للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

الأهلي
بيراميدز
إمام عاشور
