بينهم 3 من أساطير برشلونة.. نجوم بأقل من سعر «خاتم جورجينا»

معتز الشامي (أبوظبي)

شاركت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاتم خطوبتها بالنجم كريستيانو رونالدو، الذي تقدر قيمته بأكثر من 6 ملايين يورو.

وتتميّز هذه الجوهرة بماسة بيضاوية الشكل، يتراوح وزنها بين 25 و35 قيراطاً، مع أحجار جانبية، ووفقاً للخبراء، تصل إلى أعلى درجة من النقاء واللون (D-Flawless)، قطعة فريدة تُصنف بالفعل من بين أغلى الخواتم في العالم، بحسب تقرير لصحيفة «ماركا».

ولا يُثير هذا السعر الباهظ الإعجاب كمجوهرات فاخرة فحسب، بل يُثير أيضاً الخيال في سوق انتقالات كرة القدم. فبمبلغ 6 ملايين يورو، يمكن لأي ناد تعزيز صفوفه بلاعبين متعددين.

لكن، مَنْ هم اللاعبون الذين يُمكن شراؤهم بـ6 ملايين يورو «أي نفس ثمن خاتم خطوبة جورجينا»؟ فعلى سبيل المثال، حارس المرمى فويتشيك تشيزني، الذي يلعب الآن في نادي برشلونة بعد عودته من الاعتزال ليحل محل مارك أندريه تير شتيجن، وتقدر قيمته الحالية بنحو مليون دولار فقط، وهو ما يعني أن سعر الخاتم قد يغطي تكاليف ما يصل إلى 6 حراس مرمى في مستواه.

النجم الإسباني سيرجيو راموس، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يلعب الآن مع رايادوس دي مونتيري المكسيكي، بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، تبلغ قيمته السوقية 1.2 مليون دولار.

كما تغطي تكلفة الخاتم أيضاً قيمة ثلاثي أساطير سابقين لبرشلونة، الذي يلعبون حالياً في إنتر ميامي، وهم، لويس سواريز «1.8 مليون دولار»، وجوردي ألبا «1.5 مليون دولار» وسيرجيو بوسكيتس «1.5مليون دولار»، ويبلغ مجموع هذه الأموال 4.8 مليون دولار فقط، وهو أقل من قيمة الجوهرة التي قدمها رونالدو لجورجينا.

من جانب آخر ومع معاناة مانشستر يونايتد في حراسة المرمى بعد أخطاء ألتاي بايندير والشكوك المحيطة بأندريه أونانا، طُرحت إمكانية عودة ديفيد دي خيا، المنتقل حالياً إلى فيورنتينا. تُقدر قيمة حارس المرمى الإسباني بنحو 5 ملايين دولار، وهو سعر يقارب قيمة خاتم جورجينا.

وهناك خيار آخر مثير للاهتمام هو إدينسون كافاني، لاعب بوكا جونيورز حالياً، وتبلغ قيمته السوقية مليون دولار فقط، ويعد المهاجم الأوروجوياني صفقة رابحة ضمن هذه الميزانية، بل وتشير الشائعات الأخيرة إلى احتمال عودته إلى نابولي.