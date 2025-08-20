الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
معضلة حراسة مرمى «يونايتد» تضع دي خيا في «دائرة العودة»

معضلة حراسة مرمى «يونايتد» تضع دي خيا في «دائرة العودة»
20 أغسطس 2025 11:00

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه مانشستر يونايتد صداعاً جديداً في حراسة المرمى بعد هزيمته 1-0 أمام أرسنال في أولد ترافورد، بافتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثار خطأ فادح من ألتاي بايندير الجدل مجدداً حول من يستحق أن يكون الحارس الأساسي للشياطين الحمر، مع تعافي أندريه أونانا من الإصابة، وتزايد التكهنات حول عودة محتملة لأسطورة النادي ديفيد دي خيا.
وتعرض حارس المرمى التركي لانتقادات لاذعة بعد خطأ ارتكبه أدى إلى هدف ريكاردو كالافيوري الحاسم، فيما بدا وكأنه ركلة ركنية عادية، حاول بايندير تشتيت الكرة بقفازه الأيسر بدلاً من الأيمن، ما سمح للكرة بالانزلاق ليضعها كالافيوري بالرأس مسجلاً هدف الفوز.
ويُشبه هذا الخطأ خطأً مماثلاً ارتكبه ضد توتنهام في كأس كاراباو في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من الانتقادات، دافع المدرب روبن أموريم عن حارسه، مُقراً بأن قراره بإشراك بايندير أساسياً بدلاً من أونانا كان قائماً على «الحفاظ على التوازن» بعد فترة ما قبل الموسم.
لكن لماذا لم يلعب أندريه أونانا؟ حيث تعافى الحارس الكاميروني تماماً من الإصابة التي أبعدته عن فترة ما قبل الموسم، لكنه ظل على مقاعد البدلاء ضد أرسنال.
وأوضح أموريم: «هذا الأسبوع اخترنا هؤلاء اللاعبين، والأسبوع المقبل سيكون مختلفاً»، ومع ذلك، يتزايد الضغط، وتشير جميع المؤشرات إلى أن أونانا سيستعيد مكانه الأساسي في المباراة القادمة في الدوري ضد فولهام.
فهل يعود ديفيد دي خيا؟ حيث يتردد اسم الحارس العملاق بقوة مجدداً في أرجاء أولد ترافورد، حيث يمتلك دي خيا الذي يلعب حالياً مع فيورنتينا، شرطاً جزائياً منخفضاً قد يسهل عودته.
وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد (2011-2023)، شارك دي خيا في أكثر من 500 مباراة، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، واختير أفضل لاعب في يونايتد 4 مرات.
ومع غموض وضع حراسة المرمى، يجب على مانشستر يونايتد اتخاذ القرار قريباً، إما الاستمرار في الاعتماد على بايندير، أو استعادة أونانا كحارس أساسي، أو اتخاذ خطوة جريئة لإعادة دي خيا.

