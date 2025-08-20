بالأرقام.. «الفرعون» صلاح ينافس على لقب الأفضل في تاريخ «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ في إنجلترا، وتحطيم الأرقام القياسية ليغرّد وحيداً على القمة، حيث أصبح أول لاعب على الإطلاق يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 مرات، فهل يستحق المصري لقب الأفضل في تاريخ البريميرليج؟

وتسلّم الدولي المصري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من رابطة اللاعبين المحترفين 2025، مساء الثلاثاء، في حفل بمدينة مانشستر، وحصد صلاح الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022، حيث تفوق على 7 أساطير في البريميرليج فازوا بالجائزة مرتين فقط، وهم كريستيانو رونالدو، وتييري هنري، وآلان شيرار، وكيفين دي بروين، جاريث بيل، ومارك هيوز، وآندي جراي.

كما أصبح جناح ليفربول أيضاً أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة صانع ألعاب في البريميرليج، ولاعب العام في البريميرليج، ولاعب العام لرابطة كتاب كرة القدم، ولاعب العام لرابطة لاعبي البريميرليج، في نفس الموسم، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في ليفربول.

وحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن موسم 2024 - 2025، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 2017-2018، كما فاز بجائزة لاعب الموسم في «البريميرليج»، المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية عن موسم 2024 - 2025، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بها في 2018 و2022، وقدم صلاح موسماً استثنائياً، حيث سجل 29 هدفاً (هدّاف البطولة) وقدم 18 تمريرة حاسمة (أفضل صانع ألعاب)، ليقود ليفربول إلى لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب في نفس الموسم، حيث فعل ذلك أيضاً في موسم 2021/22، عندما سجل 23 هدفاً وصنع 13، وفاز نجم ليفربول بأكبر عدد من جوائز الحذاء الذهبي في البريميرليج، إلى جانب تييري هنري (4 مرات)، ويحتل النجم المصري حالياً المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 187 هدفاً، مناصفة مع آندي كول، وخلف واين روني (208) وهاري كين (213) وآلان شيرر (260).

وفيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة، يحتل صلاح حالياً المركز العاشر برصيد 87 تمريرة حاسمة، خلف المتصدر ريان جيجز (162) تمريرة حاسمة، وتقدم صلاح إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور برصيد 245 هدفاً، ليحتل المركز الثاني خلف روجر هانت (277) وإيان راش (339)، ويعد أيضاً اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج (187 هدفاً)، متقدماً على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 184 هدفاً، والأكثر مساهمة في الأهداف في موسم من 38 مباراة (47 مساهمة تهديفية).

ويمتلك الملك المصري أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا للاعب أفريقي في تاريخ البطولة، برصيد 47 هدفاً، متقدماً على ديديه دروجبا (44 هدفاً).