الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يستعرض تجربته في ملتقى الرياضة المدرسية

«الأولمبياد الخاص» يستعرض تجربته في ملتقى الرياضة المدرسية
21 أغسطس 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)
شهد الملتقى العلمي الرابع للمسؤولين عن الرياضة المدرسية الذي عقد على هامش البطولة المدرسية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية حضوراً إماراتياً مميزاً من خلال مشاركة عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي تناول البرامج والأنشطة الرياضية المشتركة للأولمبياد الخاص، ودورها الرائد في دمج الطلبة أصحاب الهمم في الأنشطة المدرسية.

أخبار ذات صلة
8 فرسان يمثلون «الأولمبياد الخاص» في «مسابقة الفروسية الإقليمية»
«الفروسية» يعتمد الأطقم التحكيمية والفنية  في الأولمبياد الخاص بالعين

واستعرض بدووي ورقة عمل شاملة تضمنت محاور رئيسية عدة، أبرزها الأحداث الرياضية الكبرى وإرثها الرياضي الواسع، واستعراض تجربة الأولمبياد الخاص ونجاح ألعاب أبوظبي العالمية 2019 ومكانتها التاريخية، وإبراز الدور الحيوي للرياضة الموحدة في الأندية والاتحادات الرياضية، وتعزيز التعليم الدامج في كل من القطاع المدرسي والجامعي، بجانب جهود الصحة الموحدة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية والهيئات الوطنية، وكذلك بناء الشراكات المحلية والإقليمية، والتعاون مع الرعاة والداعمين.
وقام بدوي بتسليط الضوء على أهمية الاستمرارية في التواجد على المنصات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى التمكين والاستدامة للاعتراف العالمي ببرامج الأولمبياد الخاص.
وجاءت هذه المشاركة لتعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار في العمل الرياضي الدامج، وتطوير التجربة الموحدة لطلاب المدارس من أصحاب الهمم، عبر الشراكات المثمرة ومواصلة رفع اسم الدولة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الرياضة المتخصصة، وتعتبر الإمارات واحدة من 15 دولة تطبق برامج مدارس الأبطال الموحدة عبر سبع مناطق عالمية، وتواصل من خلال الأولمبياد الخاص الإماراتي توسيع نطاق الدمج ليشمل الرياضة، التعليم، والقيادة الشبابية، لتصبح بيئة أكثر شمولاً وقبولاً للجميع.

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
الرياضة المدرسية
الألعاب العالمية
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©