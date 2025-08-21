«الأولمبياد الخاص» يستعرض تجربته في ملتقى الرياضة المدرسية

علي معالي (أبوظبي)

شهد الملتقى العلمي الرابع للمسؤولين عن الرياضة المدرسية الذي عقد على هامش البطولة المدرسية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية حضوراً إماراتياً مميزاً من خلال مشاركة عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي تناول البرامج والأنشطة الرياضية المشتركة للأولمبياد الخاص، ودورها الرائد في دمج الطلبة أصحاب الهمم في الأنشطة المدرسية.

واستعرض بدووي ورقة عمل شاملة تضمنت محاور رئيسية عدة، أبرزها الأحداث الرياضية الكبرى وإرثها الرياضي الواسع، واستعراض تجربة الأولمبياد الخاص ونجاح ألعاب أبوظبي العالمية 2019 ومكانتها التاريخية، وإبراز الدور الحيوي للرياضة الموحدة في الأندية والاتحادات الرياضية، وتعزيز التعليم الدامج في كل من القطاع المدرسي والجامعي، بجانب جهود الصحة الموحدة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية والهيئات الوطنية، وكذلك بناء الشراكات المحلية والإقليمية، والتعاون مع الرعاة والداعمين.

وقام بدوي بتسليط الضوء على أهمية الاستمرارية في التواجد على المنصات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى التمكين والاستدامة للاعتراف العالمي ببرامج الأولمبياد الخاص.

وجاءت هذه المشاركة لتعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار في العمل الرياضي الدامج، وتطوير التجربة الموحدة لطلاب المدارس من أصحاب الهمم، عبر الشراكات المثمرة ومواصلة رفع اسم الدولة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الرياضة المتخصصة، وتعتبر الإمارات واحدة من 15 دولة تطبق برامج مدارس الأبطال الموحدة عبر سبع مناطق عالمية، وتواصل من خلال الأولمبياد الخاص الإماراتي توسيع نطاق الدمج ليشمل الرياضة، التعليم، والقيادة الشبابية، لتصبح بيئة أكثر شمولاً وقبولاً للجميع.