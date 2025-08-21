«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع مركز حماية الطفل والأسرة



الشارقة (الاتحاد)

استقبل مجلس الشارقة الرياضي وفد مركز حماية الطفل والأسرة مؤخراً في إطار التعاون المشترك ومبادرات المجلس للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بالإمارة، بما يخدم الأهداف المنشودة، والتقى عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بأعضاء الوفد، وأثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز في التوعية لحماية الأطفال، وأكد دعم المجلس والتعاون التام وتسخير كل الإمكانيات لتكامل الجهود المجتمعية، وبما يخدم الأسس التي يقوم بها المركز في المجتمع.

ضم الوفد كلاً من فاطمة المرزوقي مدير المركز وخالد الكثيري رئيس قسم خط النجدة ومريم الزيودي رئيس شعبة العيادة الاجتماعية في قسم خدمات الحماية التخصصية، وحضر اللقاء من المجلس بخيت القرص وأحمد السلمان وإبراهيم بن غافان وخالد جمعة وخالد محمد.

بحث الاجتماع آلية التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة والعمل على تنظيم برامج مشتركة تخدم فئة الأطفال وحمايتهم في الأندية بصفة مستمرة منها الورش التوعوية وتعيين مسؤولين وفق مؤهلات معينة وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المجلس والمركز وتوفير فرص الانتساب للأطفال في أندية الإمارة وحضور الفعاليات والمباريات وإطلاق حملات توعوية وإعلامية مشتركة لتعزيز ثقافة حماية الطفل.

وتقدم الوفد بالشكر للمجلس على اللقاء الإيجابي الذي يؤكد على اهتمام المجلس بتعزيز الشراكة مع المركز في توفير بيئة آمنة للأطفال وعكس الدور الرياضي المجتمعي للمجلس وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.