المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة تأسيس نادي النصر

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر المصرف المركزي، بالتعاون مع نادي النصر، مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاءً بالذكرى الـ 80 لتأسيس نادي النصر الرياضي، أحد أعرق الأندية الرياضية في دولة الإمارات.

ويأتي إصدار المسكوكة تقديراً لدور النادي في دعم الحركة الرياضية وتعزيز الهوية الوطنية على مدار العقود الثمانية الماضية.

وأصدر المصرف المركزي 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، زنة كلٍ منها 40 جراماً، وبتصميم يجمع بين رمزية النادي وتراثه العريق. يتضمن الوجه الأول للمسكوكة شعار نادي النصر الرياضي مع مكان وسنة التأسيس «دبي 1945»، في حين يحتوي الوجه الثاني على القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة «80 درهماً» مع عبارة «ذكرى 80 عاماً على تأسيس نادي النصر الرياضي»، محاطاً باسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» بالإضافة إلى عبارة «مسكوكة تذكارية» باللغتين العربية والإنجليزية.

وتم تسليم المسكوكات إلى «نادي النصر»، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر: «يمثل الإصدار علامة فارقة في مسيرة نادينا العريق، ويجسد عمق ارتباط النصر بتاريخ الرياضة الإماراتية، ويخلّد إنجازاته الممتدة عبر ثمانية عقود من العطاء والريادة، إننا نفخر بهذا التعاون مع المصرف المركزي، ونؤكد أن نادي النصر سيظل دائماً صرحاً رياضياً شامخاً يسهم في تعزيز مكانة دولتنا على مختلف الصعد».

وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: «يأتي إصدار المسكوكة في إطار حرصنا على تخليد الأحداث الوطنية المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي والرياضي، وإبراز إنجازات المؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي. يمثل نادي النصر الرياضي صرحاً رياضياً يجمع بين التاريخ العريق والطموح المستقبلي».

وفي تعليق على هذا الحدث، قال المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي: «يفخر نادي النصر بتاريخه العريق ودوره الريادي كأول نادٍ وضع حجر الأساس للحركة الرياضية في دولة الإمارات، محتفياً بثمانين عاماً من العطاء والإنجازات. ويأتي إصدار المصرف المركزي للمسكوكة التذكارية تخليداً لهذا الإرث وترسيخاً لمكانة العميد في ذاكرة الرياضة الوطنية، ونعتبر هذا اليوم محطة تاريخية نفاخر بها، ونشكر المصرف المركزي على إبراز هذا المجد، مؤكدين التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير والنجاحات لخدمة الرياضة الإماراتية».