الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
العين يتجه لتحقيق أعلى صفقة بيع في تاريخ كرة الإمارات

العين يتجه لتحقيق أعلى صفقة بيع في تاريخ كرة الإمارات
21 أغسطس 2025 16:51

 
معتز الشامي (أبوظبي)
تلقى نادي العين عرضاً مغرياً من نادي باهيا البرازيلي للحصول على خدمات الموهبة الأرجنتينية، ماتيوس سنابريا، مقابل 8 ملايين يورو، ووصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة للغاية، ما يعني أن العين يقترب من تحقيق أعلى وأغلى صفقة بيع لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية، حيث لم يسبق لأي نادٍ إماراتي أن استثمر في لاعب، وقام ببيعه لاحقاً بمبلغ يصل إلى نصف الرقم المعروض للتعاقد مع سنابريا، الذي يوصف بأنه أحد أمهر المواهب الأرجنتينية، ونجم منتخب شباب الأرجنتين في مركز الجناح وصناعة اللعب.
وكشفت مصادر وثيقة بنادي العين، أن صفقة بيع سنابريا، تعكس نجاح استراتيجية الاستثمار في انتقاء وتطوير المواهب، بما يعود بالنفع فنياً ومادياً على النادي، ويعتبر سنابريا أحد الأسماء الخاصة بمشروع المواهب بنادي العين، بخلاف عدة أسماء أخرى بعضها خرج إعارة للدوري البولندي مثل محمد عوض الله، مع وجود عروض أخرى لمواهب في أكاديمية النادي، التي يستعين بها الفريق الأول لتصعيد المواهب القادرة على تقديم المستوى المنتظر منها، مثل عبد الكريم تراوري الذي يُعد أحد مواهب أكاديمية العين، بالإضافة لحازم محمد عباس وغيرهم.

