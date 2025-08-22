السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكويت تستضيف «عربية الشطرنج» في نوفمبر

الكويت تستضيف «عربية الشطرنج» في نوفمبر
22 أغسطس 2025 12:54

 
الشارقة (وام)

أعلن الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، إقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية في الكويت، خلال نوفمبر المقبل.
وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، إنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من الدول العربية، وبروز العديد من الأبطال الجدد، لاسيما أن البطولات العربية للعبة تشهد منافسات قوية بين لاعبي ولاعبات الدول العربية.
وأشار إلى حرص الاتحاد العربي للشطرنج على وضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي، ودعم المواهب، وتأسيس أجيال من الأبطال.
وأضاف أن تنظيم بطولات الشطرنج العربية والدولية في الإمارات، يرسّخ نجاح استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ47، في عام 2028، بالإضافة إلى المكانة العالمية للدولة في إقامة الفعاليات العالمية بتميز كبير ونجاح بارز.

الإمارات
الكويت
الشطرنج
البطولة العربية للشطرنج
