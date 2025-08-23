رئيس كازاخستان يمنح العصيمي «وسام الصداقة»



دبي (الاتحاد)



منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية «وسام الصداقة»، تقديراً لجهوده في تطوير الحركة البارالمبية بالقارة، والدور الكبير الذي ظلت تلعبه الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم»، خلال السنوات العشرة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس كازاخستان للعصيمي بقصر أكوردا في العاصمة أستانا، بحضور عدد من المسؤولين.

وبحث اللقاء مبادرات «البارالمبية الآسيوية»، ومشاركة أبطال كازاخستان في هذه الفعاليات، وتنظيم العديد من الأحداث المهمة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الحركة البارالمبية الكازاخستانية.

وأشاد رئيس كازاخستان بالدور المهم للجنة البارالمبية الآسيوية، وإسهامات العصيمي البارزة، في قيادة الحركة البارالمبية في آسيا، مؤكداً أن كازاخستان تعد شريكاً أصيلاً في التطوير.

وقال رئيس كازاخستان، إن إنجازات الرياضيين في كازاخستان تعزز مكانتها في الرياضة البارالمبية، لتحقيق أهداف «البارالمبية الآسيوية».

من جانبه، أهدى العصيمي «الوسام الرفيع» إلى القيادة الرشيدة، وأعرب عن بالغ امتنانه وشكره لرئيس كازاخستان على هذا التقدير الرفيع، والاهتمام بمسيرة «البارالمبية الآسيوية»، ودعم المبادرات والفعاليات في كازاخستان.

وأكد العصيمي أن «التكريم الرفيع» يُرسخ دور الإمارات الريادي والقيادي في مشاريع التنمية المستدامة، ودعم وتمكين «أصحاب الهمم» في القارة الآسيوية والدولية.

كما أثنى العصيمي على جهود اللجنة البارالمبية في كازاخستان، واستضافة «كونجرس آسيا البارالمبي» بنجاح كبير، والذي يعد أحد أبرز المحافل القارية، معرباً عن سعادته بالتطور الكبير الذي تشهده الحركة البارالمبية في كازاخستان.