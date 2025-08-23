الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انطلاقة توتنهام مستمرة بالفوز على مانشستر سيتي

23 أغسطس 2025 17:42

لندن (د ب أ)

واصل فريق توتنهام بدايته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه مانشستر سيتي 2 / صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته. ورفع توتنهام رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بيرنلي 3 / صفر. في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط، كان قد جمعها في الجولة الأولى من فوزه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة.

