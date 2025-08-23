الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبوظبي الدولي» يتوج الفائزين في 5 بطولات بمهرجان الشطرنج

«أبوظبي الدولي» يتوج الفائزين في 5 بطولات بمهرجان الشطرنج
23 أغسطس 2025 17:56

أبوظبي (وام)

اختتم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، منافسات 5 بطولات في مختلف الفئات، بتتويج الفائزين والفائزات، مع اقتراب العد التنازلي لختام فعالياته يوم غد الأحد.
وتوج الفائزين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وإبراهيم محمد المرزوقي، عضو مجلس الإدارة، المدير المالي للنادي.
وأحرز خليفة خالد من وزارة الدفاع لقب بطولة المؤسسات الحكومية، بمشاركة 24 لاعباً من 20 جهة حكومية، محققاً 6 نقاط.
وشارك 304 لاعبين ولاعبات في بطولة أكاديميات الشطرنج، حيث تصدرها شاكرابورتي مانيان برصيد 9 نقاط كاملة من 9 جولات، وجاء ثانياً اللاعب محمد عمران، محرزاً 8 نقاط، وثالثاً جوتام كريشنا، برصيد 8 نقاط.
وأسفرت منافسات بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات، بمشاركة 120 لاعبة، عن فوز الفلبينية فريانا ميا بالمركز الأول مسجلة 8 نقاط، وجاءت ثانية توخير جينوفا من أوزبكستان، برصيد سبع نقاط ونصف النقطة، وثالثة الأرمينية ماريا جيفور جيان برصيد سبع نقاط ونصف النقطة.
وتنافس 291 لاعباً ولاعبة في بطولة الشطرنج الخاطف لفئة الناشئين، وفاز بلقبها ياجانجي باراد من إيران، محرزاً 10 نقاط، وجاء ثانياً مواطنه رادين ياديجار، وثالثاً الروماني تودور هنري، كما حقق الأميركي بيوانغتون هارداوي لقب الأساتذة للشطرنج الخاطف، بمشاركة 316 لاعباً ولاعبة، محرزاً 10 نقاط.
وافتتح أناتول فانغيلي سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة، فعاليات الجولة السابعة في بطولة الأساتذة ضمن المهرجان، واطلع على فعالياته المختلفة، بحضور مسؤولي النادي.

