كسر «أنف» مدافع شتوتجارت



برلين (د ب أ)



كشف سيباستيان هونيس مدرب نادي شتوتجارت أن هناك اشتباه في تعرض المدافع السويسري لوكا جاكيز لكسر في الأنف، مما يبعده عن الملاعب مؤقتاً.

وتعرض جاكيز للإصابة في وقت متأخر من مباراة شتوتجارت الافتتاحية في الدوري الألماني، والتي خسرها أمام يونيون برلين 1-2، بعد تصادم مع لاعب برلين أندريه إليتش.

وغادر جاكيز الملعب في الدقيقة 89، ليلعب فريقه بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع، حيث كان هونيس أجرى جميع التبديلات بالفعل.

وأوضح فابيان فولجموث، عضو مجلس إدارة شتوتجارت لشؤون الرياضة، أن جاكيز قد يغيب عن الملاعب لفترة أطول.

ويلتقي شتوتجارت مع آينتراخت براونشفايج المنافس بالدرجة الثانية، في كأس ألمانيا يوم الثلاثاء، ثم يلتقي في الدوري الألماني مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل.