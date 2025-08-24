الدوري المصري.. الأهلي في اختبار المحلة والزمالك وبيراميدز في مهمة سهلة

القاهرة(أ ف ب)

يعود حامل اللقب الأهلي للظهور في الدوري المصري لكرة القدم، بعدما غاب عن الجولة الماضية، بسبب القرعة حين يواجه اختباراً صعباً أمام مضيفه غزل المحلة، فيما يأمل الزمالك في مواصلة انطلاقته الجيدة للمسابقة حين يستقبل فاركو الأخير، ويسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات حين يستضيف مودرن سبورت في إطار الجولة الرابعة من المسابقة.

وبسبب مشاركة 21 نادياً في البطولة، تجنب القرعة فريقاًَ من اللعب في كل جولة من المرحلة الأولى، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، يتم تقسيم الفرق بعدها لمجموعتين الأولى من 7 فرق للمنافسة على اللقب، والثانية من 14 فريقاً لتفادي المقاعد الأربعة الأخيرة، والتي تؤدي للهبوط للقسم الثاني.

وبعدما غاب عن الجولة الثالثة، يعود الأهلي حين يحل ضيفاً على غزل المحلة الإثنين، في مواجهة صعبة على الفريق الأحمر لعدة أسباب، أولها تاريخية، حيث طالما مثلت مباريات غزل المحلة بملعبه مهمة غير مأمونة للفريق الأحمر.

كما زادت صعوبة مباراة الإثنين بسبب دخول الأهلي المباراة منقوصاً من خط دفاعه بالكامل، بعد تأكد غياب محمد هاني للإيقاف بعد طرده في مباراة فاركو، والإصابات التي ضربت الثلاثي ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري. فيما يتواصل غياب إمام عاشور ومروان عطية اللذين يواصلان التأهيل من إصابات سابقة.

وفي غياب رباعي الدفاع الأساسي، ينتظر أن يعتمد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي على أحمد رمضان "بيكهام"، والمغربي أشرف داري، فيما يظهر عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد في مركز الظهير، مع إمكانية الاستعانة بمصطفى العش سواء كظهير أيسر أو قلب دفاع. بينما يواصل ريبيرو الاعتماد على الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" والمغربي أشرف بن شرقي في قيادة الهجوم خلف رأس الحربة محمد شريف.

من جانبه، يدخل غزل المحلة المباراة بعدما خرج من مبارياته الثلاث الأولى في الموسم بنتيجة واحدة هي التعادل بدون أهداف، ويسعى الفريق الذي يقوده المدرب المخضرم علاء عبد العال، لاستغلال عاملي الأرض ومساندة الجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويشهد الإثنين أيضاً مواجهة وصيف الموسم الماضي بيراميدز مع مودرن سبورت بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ولم تكن بداية بيراميدز في الموسم الحالي جيدة مثلما كان متوقعاً، بعدما حصد خمس نقاط من مبارياته الثلاث بالتعادل مع وادي دجلة والمصري، والفوز بصعوبة على متذيل الترتيب الإسماعيلي.

وبالرغم من تألق الوافد الجديد الجناح البرازيلي ايفرتون، إلا أن بيراميدز يبدو وكأنه يفتقد نجمه الأول في الموسم الماضي إبراهيم عادل، والذي انتقل للجزيرة الإماراتي، فيما ما زال رمضان صبحي بعيداً عن المشاركة للإصابة.

ويأمل مدرب بيراميدز الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش أن يستعيد فريقه الانتصارات في موسم مزدحم، حيث يبدأ الشهر المقبل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا، كما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مستهل بطولة كأس الانتركونتيننتال.

أما مودرن سبورت والذي كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة المسابقة في الموسم الماضي قبل قرار إلغاء الهبوط، فأوقعته القرعة في مواجهات صعبة مع بداية الموسم، حيث واجه الأهلي والزمالك ثم يلتقي بيراميدز في الجولات الأربع الأولى. وقدم مودرن عروضاً طيبة بعدما فرض التعادل على الأهلي وخسر بصعوبة أمام الزمالك، ويأمل مدربه مجدي عبد العاطي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز.

من جانبه، يستقبل الزمالك متذيل الترتيب فاركو على ملعب السلام بالقاهرة الثلاثاء.

ويسعى الفريق الأبيض الذي يتقاسم صدارة الترتيب مع المصري برصيد 7 نقاط في تحقيق فوز آخر يواصل به انطلاقته الجيدة للموسم، ويعتمد في ذلك على تألق جناحه الوافد حديثاً البرازيلي جوان ألفينا، والذي أصبح سريعاً نجماً جديداً لجماهير الزمالك.

وشارك ألفينا القادم من أولكساندريا الأوكراني لأول مرة بديلاً أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، لتلفت موهبته أنظار الجميع، قبل أن يبدأ أمام مودرن سبورت ويضع بصمته سريعاً بتسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة، ثم صنع هدفاً ثانياً للأنجولي شيكو بانزا، ليدخل قلوب جماهير الفريق الأبيض بقوة.

ومن المنتظر أن يواصل مدرب الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا الاعتماد على ألفينا في قيادة هجوم الفريق، بجانب شيكو بانزا والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد، فيما يأمل في أن يواصل لاعب وسطه الشاب محمد شحاتة تألقه في المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر، وبعدما قدم أداءً مميزاً الموسم الماضي وأنهى الدوري في المركز السابع، كانت بداية فاركو للموسم الحالي سيئة، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة أمام الزمالك يسعى مدرب الفريق أحمد خطاب لتحقيق نتيجة إيجابية، تكون دفعة لفاركو في المرحلة المقبلة.