الرياضة

لوريان يضرب رين بـ «رباعية»

لوريان يضرب رين بـ «رباعية»
24 أغسطس 2025 20:28

 
باريس (أ ف ب)

استفاد لوريان، العائد هذا الموسم بين الكبار، من التفوق العددي واضطرار ضيفه رين لإكمال اللقاء بتسعة لاعبين منذ الدقائق الأولى، باكتساحه 4-0 في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبعدما افتتح الموسم بإسقاط مارسيليا وصيف بطل الموسم الماضي 1-0، بدا رين في وضع مثالي لمحاولة وضع حد لمسلسل هزائمه المتتالية أمام لوريان في الدوري عند أربع توالياً، لكنه تلقى صفعة أولى في الدقيقة 6 حين طرد الوافد الجديد مهدي كمارا بسبب خطأ على التوغولي درمان كريم.
ولم يحصل رين الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، على الوقت الكافي لترتيب صفوفه، إذ سرعان ما تلقى الصفعة الثانية بطرد المدافع الكاميروني كريستوفر ووه في الدقيقة 11 بعد خطأ على البنيني آييجون توسين.
وسهّل هذا الأمر المهمة على لوريان، القادم من خسارة افتتاحية أمام أوكسير 0-1، كي يحقق فوزه الخامس توالياً على رين على صعيد «ليج 1» امتداداً من أغسطس 2022 بفضل رباعية تناوب على تسجيلها السنغالي سامبو سومانو (4+45) وآييجون (47) والبديلان بابلو باجيس (65) وتيو لو بري (69).

لوريان
الدوري الفرنسي
مارسيليا
فرنسا
