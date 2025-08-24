دورتموند يصدر فرماناً بعد مشادة والد بيلينجهام وكيهل!



دورتموند (د ب أ)



أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه لن يتسامح مع وجود أشخاص غير مصرح لهم في غرفة خلع ملابس الفريق، وذلك في أعقاب تقارير عن نقاش حاد بين والد ووكيل أعمال اللاعب جوب بيلينجهام، والمدير الرياضي سيباستيان كيهل.

وذكرت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» أن الواقعة حدثت في ملعب هامبورج بعد تعادل دورتموند مع سانت باولي 3- 3، بعد أن فرط الفريق في تقدمه 3- 1 خلال الدقائق الأخيرة.

وقال كيهل: «نشعر جميعاً بخيبة أمل من نتيجة الأمس».

وأضاف «لكن تبقى غرفة الملابس مخصصة لنا نحن اللاعبين والمدربين والمديرين، وليس للعائلات والمستشارين، لن يتكرر هذا الأمر، لقد أبلغنا جميع المعنيين بهذا الأمر بوضوح».

وحضر والدا بيلينجهام إلى هامبورج لمشاهدة أول مباراة لابنهما في الدوري الألماني، بعد أن لعب ابنهما الآخر جود بيلينجهام، أيضاً مع دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تم السماح لوالدي بيلينجهام بالدخول إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين من قبل أفراد الأمن.

وتحدثت «سكاي» عن «نقاش طويل ومؤثر» بين بيلينجهام الأب وكيهل حول الأداء المتواضع لدورتموند، واستبدال نجله بين شوطي المباراة.

وقال كوفاتش مدرب دورتموند: إن الفريق «لم يستحق أكثر من نقطة واحدة».

وأضاف «لم نتحل بالتركيز طوال التسعين دقيقة، كنا متقدمين بنتيجة 3-1، واستفدنا إلى أقصى حد من لاعبينا المميزين في إنهاء الهجمات، لكننا لم نخض القتال كما ينبغي».

وقال كيهل: إن دورتموند «عوقب على أدائه بشكل عام، لم نكن حاضرين بقوة، وعلينا أن نتقبل هذه النقطة، بالطبع لا يمكن أن تضيع المباراة من بين أيدينا في دقائق معدودة».