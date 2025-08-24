البطائح يكسب خورفكان



فيصل النقبي (الشارقة)



حقق البطائح فوزه الأول هذا الموسم، بعدما تفوق على ضيفه خورفكان 2-1، في «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، فيما يملك «النسور» 3 نقاط أيضاً، وقدم «الراقي» أداءً متوازناً دفاعاً وهجوماً، وتمكن لاعبوه من استغلال عاملي الأرض والجمهور لتصحيح مسار الفريق في الدوري بعد خسارة الجولة الافتتاحية.

وتقدم خورفكان بهدف أحرزه إيلتون مورتي الذي استغل كرة داخل المنطقة ليضعها داخل الشباك في الدقيقة 42، وعاد البطائح سريعاً برأسية أولريش سيدوين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالعادل بين الفريقين، ونجح البطائح في التقدم عن طريق «البديل» جيانلوكا مونيز في الدقيقة 62.