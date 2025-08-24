سيرينا تشيد بشارابوفا في حفل نجوم التنس



نيوبورت (أ ب)



قدمت نجمة التنس الأميركية السابقة سيرينا وليامز ظهوراً مفاجئاً في قاعة مشاهير التنس الدولية، حيث خرجت من الكواليس لتقدم «غريمتها وصديقتها السابقة ومشجعتها الأبدية» الروسية ماريا شارابوفا، بمناسبة دخولها قاعة المشاهير.

وأثار دخول سيرينا وليامز، الفائزة بـ23 لقباً في بطولات جراند سلام، والتي سيتم تكريمها في عام 2027، صيحات الاستهجان والهتافات من جانب الجماهير التي تواجدت في نيوبورت.

وقالت وليامز: «هناك عدد قليل من اللاعبات تحدينني لكي أكون الأفضل في كل مرة أدخل فيها إلى الملعب، ماريا شارابوفا واحدة منهن، في كل مرة أراها أمامي في المباريات أتأكد من أنني تدربت بشكل جيد».

من جانبها قالت شارابوفا: «إنها نعمة أن يكون هناك من يحفزك للوصول إلى أعلى المستويات، وأنا ممتنة للأبد لمن أخرجوا مني أفضل ما لدي، كلتانا تعرفان أنه ليس لدينا خيار سوى القتال من أجل الفوز وكلتانا كرهتا الخسارة أكثر من أي شيء آخر، وكلتانا كانتا تعرفان أيضاً أن الأخرى هي عائق بينها وبين الكأس».

وتعد شارابوفا أول لاعبة تنس روسية تصل إلى قمة التصنيف العالمي للاعبات، وواحدة من عشر لاعبات أكملت مسيرتها في بطولات «جراند سلام».

وفي مقطع الفيديو التقديمي، وصفت شارابوفا بأنها جمعت بين الجرأة والجاذبية، وبعض الأزياء الأنيقة التي كانت معروضة في قاعة الحفل، بما في ذلك فستان مستوحى مما ارتدته في بطولة ويمبلدون عام 2008.

وقالت وليامز إن منافستها كانت الرياضية الأعلى أجراً في العالم لـ11 عاماً متتالياً، وذلك بفضل الدعم المقدم من عائدات الإعلانات، والتي تجاوزت أرباحها التي حققتها على أرض الملعب.

وأضافت: «لقد أظهرت لنا إنه يمكن نقل النجاح على أرض الملعب إلى نجاح في الأعمال والموضة والعلامات التجارية وكل ما تلمسه، لقد غيرت طريقة تعامل السيدات ليس فقط في عالم التنس، بل مع الرياضة بأكملها أيضاً، لقد أظهرت لنا أنه يمكن أن تكون شرساً على أرض الملعب ولديك استراتيجيات عديدة خارجه، وأن تكون على سجيتك طوال الوقت من دون أي خجل».

وقالت شارابوفا إن انضمامها إلى قاعة عالم التنس منحها فرصة للنظر إلى الماضي، وهو أمر حاولت تجنبه دائماً خلال فترة لعبها، وأرجعت نجاحها في اللعبة إلى قدرتها على احتواء الصعوبات والاندماج في التحديات القوية.

وأضافت: «حينما منحت حياتي للتنس، منحني التنس حياة أخرى، يالها من حياة رائعة! وأنا ممتنة لذلك دائماً».