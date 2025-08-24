الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النصر يحسم مواجهة عجمان ويزاحم العين على الصدارة

النصر يحسم مواجهة عجمان ويزاحم العين على الصدارة
24 أغسطس 2025 22:40

معتصم عبدالله (دبي)

حصد النصر فوزاً ثميناً أمام ضيفه عجمان 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد آل مكتوم بدبي، في ختام «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت أيضاً تفوق البطائح على خورفكان 2-1 باستاد خالد بن محمد.
ويدين «العميد» بفوزه إلى «البديل» عبدالله توري الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71، ليمنح فريقه الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز الأول أمام كلباء بالنتيجة نفسها، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، متساوياً مع العين المتصدر، فيما بقي عجمان من دون رصيد، بالخسارة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام الوحدة 0-2، وشهدت المواجهة طرد البرازيلي يوري ماتيس مدافع «البرتقالي» في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وغابت الإثارة عن أغلب فترات الشوط الأول، قبل أن تتصاعد الأحداث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مع طرد ماتيس بعد حصوله على الإنذار الثاني، إثر عرقلته لموسى ندياي قرب منطقة الجزاء، وجاءت أخطر فرص النصر من ضربة حرة نفذها الصربي لوكا ميليفويفيتش، وارتطمت بالعارضة في الدقيقة نفسها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الحصة الثانية، استغل النصر النقص العددي لمنافسه، وضغط بقوة على مرمى علي الحوسني، وسجل شيكنا دومبيا هدفاً في الدقيقة 62 ألغاه الحكم، بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، قبل أن يهدر «البديل» الإيطالي مانولو جابياديني فرصة محققة، بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 68.
وتمكن عبدالله توري من فك شيفرة دفاع عجمان برأسية متقنة في الدقيقة 71، بعد عرضية من «البديل» مروان أزرقان، مسجلاً هدف الفوز الغالي لـ«العميد»، وهو الهدف الرأسي الثاني للنصر في الدوري، بعد هدف المدافع جوستافو أليكس في الجولة الأولى أمام كلباء.
وبهذا الفوز عزز النصر تفوقه النسبي في سجل مواجهاته مع عجمان بـ «دوري المحترفين»، بعدما رفع رصيده إلى 12 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات لعجمان، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
عجمان
العين
