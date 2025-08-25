الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس يدين الهتافات العنصرية ضد ماكيني

يوفنتوس يدين الهتافات العنصرية ضد ماكيني
25 أغسطس 2025 11:30

تورينو (أ ب)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن الأميركي ويستون ماكيني، لاعب وسط الفريق، تعرض لإساءة عنصرية خلال الفوز على بارما 2/ صفر، مساء الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأوضح يوفنتوس، في بيان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ماكيني تعرض لهتافات عنصرية قادمة من أفراد في مدرجات فريق بارما، أثناء قيام اللاعب بعمليات الإحماء مع زملائه في الملعب.
وقال يوفنتوس في بيانه: «ندين بشدة هذه الواقعة، وأي شكل من أشكال العنصرية، وسنتعاون بشكل كامل مع الجهات المسؤولة لتحديد المتورطين».
وانضم ماكيني لصفوف يوفنتوس في 2020، وشارك بديلاً في الدقائق الأخيرة أمام بارما، حيث سجّل المهاجم الكندي جوناثان دافيد هدفاً في أول ظهور له مع يوفنتوس. وسبق أن تعرض نادي فيورنتينا لعقوبة في عام 2023 بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه مع إيقاف التنفيذ، بعدما وجهت جماهيره إساءات عنصرية لماكيني ولاعبين آخرين من يوفنتوس.

يوفنتوس
بارما
الدوري الإيطالي
