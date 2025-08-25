دوري أدنوك للمحترفين.. «بدلاء الحسم» يخطفون الأضواء في «الجولة الفقيرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خطف «البدلاء» الأضواء في مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما لعبت أهدافهم أدواراً حاسمة وأسهمت بنسبة 33.3% من إجمالي 15 هدفاً في الجولة، التي وُصفت بـ «الشحيحة»، واختتمت الأحد بفوز النصر على عجمان 1-0، والبطائح على خورفكان 2-1، فيما شهدت انطلاقة الجولة فوز كلباء على بني ياس 1-0، والجزيرة على الشارقة بالنتيجة ذاتها، وتعادل الوحدة مع شباب الأهلي 0-0، وفوز الظفرة على الوصل 3-1، والعين على دبا 3-2.

في استاد حمدان بن زايد، تألق المغربي كريم البركاوي وخليل الحمادي بقميص الظفرة، بعدما دخلا من دكة البدلاء ليسجلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و69 أمام الوصل، ليقودا «فارس الظفرة» لانتصار ثمين 3-1، علماً أن الحمادي صنع كرة الهدف الثاني لزميله البركاوي.

وفي دبا، كتب المغربي الشاب حسين رحيمي اسمه بحروف بارزة في أول ظهور رسمي له مع العين، حينما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 96 برأسية رائعة قلبت الطاولة على «النواخذة»، ليخرج «الزعيم» منتصراً 3-2 بعدما شارك بديلاً عن نسيم الشاذلي في الدقيقة 82.

وعلى استاد خالد بن محمد، وقع المدافع البرازيلي جيانلوكا مونيز، المقيد في فئة المقيمين، على هدف الفوز لفريقه البطائح أمام خورفكان 2-1 في الدقيقة 61، ليمنح «الراقي» ثلاث نقاط مهمة في موسمه الأول مع الفريق بعد انتقاله من الوحدة.

أما النصر، فانتظر حتى الدقيقة 71 ليحسم مباراته أمام عجمان برأسية البديل عبدالله توري، الذي ترجم عرضية مروان أزرقان إلى هدف الفوز الثاني على التوالي لـ «العميد».

أهداف البدلاء في «الجولة الثانية»

كريم البركاوي (الظفرة)

خليل الحمادي (الظفرة)

حسين رحيمي (العين)

جيانلوكا مونيز (البطائح)

عبدالله توري (النصر)