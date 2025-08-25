الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أكواثلون الحمرية» يستهدف 270 مشاركاً

«أكواثلون الحمرية» يستهدف 270 مشاركاً
25 أغسطس 2025 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)

فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في «أكواثلون الحمرية»، المقرر يوم الأحد 7 سبتمبر المقبل، في نسخته الخامسة، على شاطئ الحمرية، ضمن فعالياته الرياضية المجتمعية السنوية، لحث مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.
تقام الفعالية بالتعاون مع اتحاد الترايثلون وعدد من الجهات الداعمة والمساهمة، وتستهدف مشاركة 270 متسابقاً من كلا الجنسين من مختلف الفئات العمرية، ويأتي الحدث امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي حظيت بإقبال كبير من محبي الرياضة بشكل عام، ورياضة الأكواثلون بشكل خاص، وفي إطار جهود المجلس لتعزيز الرياضة المجتمعية وإبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية للإمارة، عبر إقامة الفعاليات في مختلف المدن.
يعتبر الأكواثلون من الرياضات المركبة المعتمدة من الاتحاد الدولي للترايثلون، وتتضمن السباحة والجري، ويخوض المشاركون سباقات السباحة والجري لمسافات جونيور للأطفال «سباحة 150 م وجري 1,5 كلم» وسبرينت «سباحة 750م وجري 5 كلم» وسوبر سبرينت «سباحة 350 م وجري 2,5 كلم». ينطلق الحدث بسباق الصغار في الساعة 6:15 ويعقبه بخمسة دقائق سباق سبرينت، ويليه سباق سوبر سبرينت، على أن يتم تتويج الفائزين في المراكز الأولى في الساعة 7:30 ليحصل المشاركون في خط النهاية على ميداليات تم تصميمها لتحمل طابع السباق، بالإضافة إلى حصول الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بنفس التصميم.

مجلس الشارقة الرياضي
الحمرية
شاطئ الحمرية
