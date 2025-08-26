مبابي يغازل إنجازات رونالدو مع ريال مدريد

معتز الشامي (أبوظبي)

يطمح كيليان مبابي في معادلة إنجاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، مرتين على التوالي، وذلك بعد انطلاقة الفرنسي المثالية مع الميرينجي، حيث سجل 3 أهداف في أول مباراتين بالدوري الإسباني.

وبهذه الأهداف، رفع رصيده إلى 33 هدفاً في 37 مباراة في عام 2025، وهي أرقام تقارن بأرقام كريستيانو رونالدو في أوج عطائه في سانتياجو برنابيو، وافتتح مبابي التسجيل في 13 مباراة بالليجا، مخترقاً الدفاعات الصلبة ومنقذاً ريال مدريد في مباريات معقدة.

وإجمالاً، سجل 47 هدفاً بقميص ريال مدريد، متجاوزاً أرقام أسطورة النادي رافائيل مارتن فاسكيز، ليتم مقارنته بكريستيانو رونالدو، إذ كان البرتغالي آخر لاعب يحقق سلسلة أهداف مماثلة في موسم 2014-2015، عندما سجل في 19 مباراة متتالية في الدوري.

وتعزز أرقام مبابي مكانته على الساحة الدولية، بـ 47 هدفا ًمنذ بداية الموسم الماضي، ليصنف من بين أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، متقدما ًعلى هاري كين (45) وروبرت ليفاندوفسكي (42).

وفي العام الماضي، شارك مبابي في 34 مباراة بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، مسجلاً 31 هدفاً، وهو رقم قياسي ساهم في فوز الدولي الفرنسي بأول جائزة حذاء ذهبي له.

وفي المجمل، سجل مبابي أكثر من 50 هدفاً في جميع المسابقات في الموسم الماضي. كما شهد موسمه الأول مع ريال مدريد فوز أحد لاعبي النادي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لأول مرة، منذ أن حققها كريستيانو رونالدو في موسم 2014-2015، والذي كان قد حققها أيضاً في موسم السابق 2013-2014.

ويأمل مبابي أن يحاكي أداء رونالدو بتكرار فوزه بجائزة الحذاء الذهبي مرتين للعام الثاني على التوالي، وبالمعدل الحالي، يسجل مبابي هدفا ونصف هدف في المباراة الواحدة، وإذا استطاع الحفاظ على هذا المعدل لفترة طويلة، فسيكون لدى النجم الفرنسي فرصة كبيرة ليصبح أول لاعب في ريال مدريد يكرر فوزه بالحذاء الذهبي منذ كريستيانو رونالدو.

ورغم أنه لم يعادل أرقام كريستيانو رونالدو القياسية بعد، إلا أن مبابي يتقدم بخطى ثابتة نحو ذلك المستوى. بالنسبة لجماهير ريال مدريد، فهو ليس هدافاً فحسب، بل لاعب قادر على صنع تاريخ عريق، تماماً كما فعل النجم البرتغالي سابقاً.