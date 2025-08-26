«جراحة الكتف» تبعد المنصوري عن بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخضع خميس المنصوري لاعب بني ياس لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكتف الأيمن خلال مباراة الفريق أمام كلباء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وأظهر الكشف المبدئي على اللاعب من جانب الجهاز الطبي للفريق، عن حاجته لعملية جراحية عاجلة، سوف تبعده لفترة عن صفوف "السماوي"، حيث من المنتظر أن يجري اللاعب الجراحة خلال اليومين المقبلين ليبدأ بعدها فترة التأهيل قبل العودة إلى الملاعب.

على جانب آخر انضم الثنائي فهد الظنحاني وماكنزي هانت إلي قائمة المنتخب الوطني، التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين خلال المعسكر الحالي للأبيض، كما انضم الأوزبكي أكمل موزجوفوري إلى قائمة منتخب أوزبكستان، ليفقد الفريق خلال الفترة الحالية الثلاثي الدولي بجانب خميس المنصوري للإصابة.

ويستعد بني ياس لمواجهة خورفكان في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في انطلاق منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويسعى الجهاز الفني للفريق لإصلاح أخطاء البداية، التي كلفت السماوي خسارة مباراتي الوصل وكلباء، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق في عصر الاحتراف أول مباراتين في الموسم.

وخسر بني ياس أمام الوصل بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم خسر بهدف دون رد في الجولة الثانية أمام كلباء.