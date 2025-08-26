«جوردون».. كابوس جديد في هجوم نيوكاسل

علي معالي (أبوظبي)

فرضت كل المؤشرات علي مباراة نيوكاسل مع ليفربول على استاد سانت جيمس بارك، أجواءً «غير تقليدية» بسبب المهاجم ألكسندر إيزاك، الممتنع عن التدريب مع فريقه الحالي نيوكاسل، والراغب في الانتقال إلى صفوف ليفربول، إذ كانت حالة الاحتقان الجماهيري واضحة في المدرجات، وما قام به مهاجم نيوكاسل «أنتوني جوردون» قبل نهاية الشوط الأول بلحظات دليل آخر على «الأجواء المشحونة» بين الفريقين.

ومن كرة متأخرة، وغير خاضعة للرقابة، حوّل أنتوني جوردون نفسه من أمل إلى كابوس، تاركاً نيوكاسل يتحمل العبء في مباراة صعبة ضد ليفربول، في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي كرة لا طائل من ورائها قرر جوردون الاندفاع بسرعة عالية، قبل نهاية الشوط عندما مرر فان ديك الكرة، لا يزال جوردون يندفع مباشرة إلى «ربلة ساق» الخصم بتدخل قوي، وخطير، ليحصل على بطاقة صفراء في البداية، لكن حكم الفيديو المساعد طلب مراجعة سريعاً، وتم سحب بطاقة حمراء - ولم يستطع أحد الاعتراض.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها جوردون التوازن، ويشتهر هذا اللاعب بكونه نشيطاً، ولكن أيضاً يمكن أن يجرفه تدفق اللعبة إلى ارتكاب أخطاء قاتلة، وهو ما فعله مع فان ديك ليتم طرده، وربما لا يزال الاصطدام مع فان ديك الموسم الماضي، عندما صرخ من أجل ركلة جزاء، ولكن لم يستجب له، يطارد ذهن جوردون.

وعلق فيرجيل فان ديك على هذه الحالة والطرد بعد المباراة قائلاً: «إذا لم يتم الطرد في مثل هذه الكرة، فلن أفهم كرة القدم بعد الآن».

ومن المفارقات أن جوردون هو ألمع نجم نيوكاسل في الجولة الأولى من الموسم، وأنه الأمل في الهجوم، مصدر الطاقة الذي يحفّز الفريق بأكمله، ومع ذلك، فقد التصرف السليم في لحظات من فقدان السيطرة، ليتحول المهاجم إلى عبء كبير على فريقه في هذه المباراة المهمة للغاية.

وكشف نيوكاسل، الذي يحاول إثبات قدرته على التنافس مع ليفربول أو مان سيتي أو أرسنال، عن عدم نضجه في كيفية التعامل مع الضغط، إنهم بحاجة إلى الشجاعة والقدرة على الحفاظ على الهدوء المناسب في أرض الملعب، بدلاً من هذا التعامل العنيف في المدرجات وأرض الملعب.