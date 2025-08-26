فليك يعترف بالخطأ في التعامل مع تير شتيجن

مدريد (د ب أ)

اعترف الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بالخطأ فيما يخص القرار بشأن الجدل المثار حول إصابة مواطنه مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «سواء سارت الأمر بسلاسة فيما يخص عملية التواصل، فأنا أعتقد أن هناك مجالاً للتحسن، من جانبي أيضاً». وتابع: «لكن المهم بالنسبة لي هو أن مارك وإدارة برشلونة أصبحا على وفاق الآن».

وأظهر مدرب برشلونة مؤخراً دعمه للحارس الذي يتعافى من الإصابة قائلاً: «من المهم بالنسبة لي أن نستعيد مارك، إنه حارس كبير، ولديه منا جميعاً كل الدعم والمساندة، ويمكنه أن يلعب في أعلى مستوياته مجدداً».

وتصاعدت أزمة تير شتيجن في برشلونة على خلفية ما أثير بشأن رغبة النادي في الانفصال عن الحارس، الذي يحصل على مقابل مادي كبير، لكن حارس المرمى الألماني، بعد خضوعه لجراحة في الظهر، رفض التوقيع على تقرير طبي قدمه النادي للجنة الطبية برابطة الدوري الإسباني حول إصابته.

وبناء على ذلك الموقف فقد أحال برشلونة حارسه الألماني للتحقيق، وقام بسحب شارة القيادة منه، قبل أن يعود تير شتيجن ويوافق على اعتماد التقرير الطبي، ما ترتب عليه إسقاط الإجراءات العقابية من جانب النادي ضد الحارس، وعودته قائداً للفريق.

واستهدف برشلونة من وراء التقرير الطبي بشأن إصابة تير شتيجن أن يتم السماح له باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب من أجل قيد لاعب آخر جديد، وهو ما حدث في التعاقد مع خوان جارسيا «24 عاماً» الحارس الذي تم ضمه ليكون بديلاً مؤقتاً لتير شتيجن.