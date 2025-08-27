الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»

كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
27 أغسطس 2025 08:13

ألماتي (أ ب)

تعود مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى كازاخستان للمرة الثانية فقط. وتصدى تيميرلان أناربيكوف حارس مرمى فريق كايرات ألماتي، لثلاث ركلات خلال ركلات الترجيح ليقصي سيلتك بطل إسكتلندا من الدور الفاصل المؤهل لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، مثلما حدث في مباراة الذهاب.
وتأهل كايرات الكازاخي إلى مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقاً بعد 10 سنوات من مشاركة أستانا في دور المجموعات، بالنظام القديم للبطولة، باعتباره أول فريق كازاخي آخر ينافس نخبة الأندية الأوروبية.
وانتقل سيلتك، الذي وصل إلى مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى الدوري الأوروبي. كذلك تأهل فريقا بودو جليمت النرويجي وبافوس القبرصي لمرحلة الدوري، بعد خسارة الأول أمام مضيفه شتورم جراتس النمساوي 1/2، وتعادل الثاني مع ضيفه ريد ستار بلجراد الصربي 1 /1.
وكان بودو جليمت فاز في مباراة الذهاب 5 /صفر ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 6 /2، كما فاز بافوس ذهاباً خارج أرضه 2/1 ليتفوق بنتيجة 3 2/ في مجموع المباراتين.

دوري أبطال أوروبا
سيلتك
