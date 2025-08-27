بطولة «عام المجتمع».. «طائرة» بني ياس تتفوق على الزمالك

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استهل نادي بني ياس مشواره في بطولة «عام المجتمع 2025» للكرة الطائرة، بفوز عريض على الزمالك المصري بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما تغلب الهلال السعودي على منتخب الإمارات بالنتيجة نفسها، في مباراتي الجولة الأولى التي أقيمت أمس «الثلاثاء» على صالة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك، بتنظيم واستضافة نادي بني ياس، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتواصل المنافسات غداً «الخميس» بمواجهتين تجمعان الهلال مع الزمالك عند الخامسة مساءً، وبني ياس مع منتخب الإمارات في السابعة، على أن تختتم البطولة السبت 30 أغسطس بلقاء منتخب الإمارات مع الزمالك، ثم مواجهة بني ياس مع الهلال.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً إدارياً تقدمه سالم نايف الكثيري رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس، وصقر المسكري مدير عام النادي، وخلف سالم مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

ورحب خالد الهاجري، رئيس اللجنة المنظمة، بالفرق المشاركة، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة مثالية للإعداد قبل انطلاق الموسم، مشدداً على القيمة الفنية والتنظيمية للحدث.

ويخوض بني ياس البطولة بمعنويات عالية بعد سلسلة من التجارب الودية الناجحة، أبرزها فوزه على منتخب الإمارات (3-0) وعلى الهلال السعودي (3-1) في لقاء ودي أقيم بدبي، ما يمنحه دفعة قوية قبل الاستحقاقات الرسمية.

وتعد البطولة محطة مهمة لتحضيرات الفرق للموسم الجديد، وفرصة لتبادل الخبرات والاحتكاك بين أبرز الأندية والمنتخبات، بما يعزز من القيمة الفنية والتنظيمية للحدث.

يذكر أن بني ياس توّج بثلاثية الموسم الماضي في الكرة الطائرة (الدوري، كأس الاتحاد، كأس السوبر)، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي كأس الإمارات.