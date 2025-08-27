الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

14 فريقاً تشارك في البطولة العربية للسلة بدبي

27 أغسطس 2025 14:52

علي معالي (أبوظبي)
كثّف فريق النصر استعداداته لبطولة أندية السلة العربية التي يستضيفها على ملعبه اعتباراً من 25 من شهر سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، ويطمح الفريق إلى الظهور بشكل قوي ومنافس على الألقاب المحلية مثلما فعل خلال المواسم السابقة، ويسعى الفريق بقيادة المدرب حسام الوكيل إلى ترتيب الأوراق مبكراً.
ووصل عدد الفرق المشاركة حتى الآن إلى 14 فريقاً، ويتطلع الاتحاد العربي، ونادي النصر إلى أن تكون النسخة المقبلة استثنائية، سواءً على مستوى التنظيم أو قوة المنافسة بين أفضل فرق السلة العربية، وتلقت الأمانة العامة للاتحاد العربي حتى الآن موافقة العربي «حامل اللقب» والريان من قطر، والكويت وكاظمة والقادسية من الكويت، والوحدة وحمص الفداء من سوريا، وشعب حضرموت والميناء من اليمن، والبشائر وسيب من سلطنة عمان، والأنطوني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي.
وهناك محاولات لإحضار فريق من مصر بعد تعذر حضور الاتحاد السكندري أو الأهلي، كما أن هناك مفاوضات مع نادي سموحة، وتشهد هذه النسخة تواجداً خليجياً بشكل قوي، وهناك مفاوضات جارية أيضاً لمشاركة الحكمة اللبناني، حتى يكون الحضور الجماهيري مناسباً، نظراً لشعبية الحكمة في مثل هذه البطولات التي تقام في دبي، بعد تعذر مشاركة الرياضي الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد الجالية اللبنانية.
وكانت الفرق المصرية قد احتلت صدارة الترتيب حتى الآن في تاريخ بطولات الأندية العربية بـ11 لقباً، منها 7 لنادي الاتحاد السكندري، و3 ألقاب لنادي الجزيرة المصري ولقب واحد للنادي الأهلي المصري، مقابل 9 ألقاب للأندية اللبنانية منها، 5 لمصلحة فريق الرياضي، ولقبان لفريق الحكمة، ولقب واحد لكل من الهومنتمن وبيروت.

